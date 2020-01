Anderer Weg als Peacock: Netflix hat weiter kein Interesse an Werbung

Wirtschaft

Das bestätigte CEO Reed Hastings in dieser Woche.

Der Internet-Streamingdienst Netflix wird auf absehbare Zeit werbefrei bleiben. Das ist deshalb interessant, weil der Anbieter klar stellte, kein Interesse an Erlösmodellen zu haben, die zuletzt etwa die Konkurenz von Comcast, nämlich der kommende Dienst Peacock , vorstellte. Diesen soll es sowohl als werbefreie Premium-Version, als auch als mit Werbung bestückte kostenlose oder günstigere Version geben.Netflix-CEO Reed Hastings erklärte gegenüber US-Medien nun : "Google, Facebook und Amazon sind enorm leistungsstark in der Online-Werbung, weil sie so viele Daten aus so vielen Quellen integrieren", sagte er. "Ich glaube, diese drei werden den größten Teil des Online-Werbegeschäfts übernehmen. Damit Netflix zu einem fünf bis zehn Milliarden Dollar schweren Werbeunternehmen heranwachsen kann, muss man den etablierten Unternehmen ‚das wegreißen‘. So kam der Netflix-CEO zum Schluss: "Langfristig gesehen gibt es dort kein leichtes Geld."Hastings verglich sich eher mit HBO, das ebenfalls werbefrei ist. "Wir wollen die sichere Atempause sein, in der Sie erforschen, stimuliert werden, Spaß haben, genießen, sich entspannen können - und keine der Kontroversen um die Ausbeutung von Nutzern durch Werbung haben".