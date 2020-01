Erstausstrahlungen: ProSieben lässt «Die Simpsons» erst im Sommer wieder ran

TV-News

Montags gibt es fortan im Abendprogramm noch mehr von Sheldon.

Der Münchner Fernsehsender ProSieben hat sein Programm am Mad Monday geändert.sind in den kommenden Wochen und Monaten nicht mehr Teil der Montags-Primetime. Letztmals lief eine Erstausstrahlung aus der 30. Staffel am 13. Januar; die neue Episode kam dabei nur auf 7,8 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, direkt im Anschluss ließ eine alte Ausgabe sogar noch Federn und landete gerade einmal bei 7,1 Prozent. Mit 7,8 und 8,3 Prozent Marktanteil lief es auch für den Doppelpack eine Woche zuvor, also am ersten Montag des Jahres, schon nicht berauschend.ProSieben teilte nun mit, dass man die verbleibenden Episoden der 30. Staffel in den Sommer verschiebe. Im Sommer schauen allgemein weniger Menschen fern, weshalb man sagt ,dass tendenziell schwächere Formate hier eine größere Chance haben, überdurchschnittliche Marktanteile einzufahren. Einen genauen Termin für die Primetime-Rückkehr der gelben Familie aus Springfield gibt es aber noch nicht.Ersetzt werden Bart, Homer und Co. zunächst durch noch mehr Geschichten von Sheldon Cooper. Wiederholungen vonstarteten zuletzt immer erst um 22.15 Uhr, fortan laufen sie schon eine Stunde früher, also ab 21.15 Uhr. Obendrein sind ab 20.15 Uhr bekanntlich zwei Folgen von «Young Sheldon», dem «TBBT»-Ableger, zu sehen. Von «The Big Bang Theory» laufen in den kommenden Wochen montags also sechs Ausgaben am Stück, diese Zahl reduziert sich erst Ende Februar, wenn dann um 23 Uhr wieder Klaas Heufer-Umlauf mit seinem «Late Night Berlin» ins Line-Up zurückkehrt.Keine Auswirkungen hat die Änderung derweil auf den Vorabend von ProSieben . Hier bleibt die gelbe Familie um 18.10 und 18.40 Uhr im Programm. Vergangene Woche (Montag bis Freitag) holten «Die Simpsons» um diese Zeit zwischen 6,8 und 12,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.