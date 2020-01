«The Undoing» mit Nicole Kidman und Hugh Grant startet voraussichtlich im Mai

US-Fernsehen

Ein fester Termin steht noch nicht fest, allerdings wurde nun bekannt gegeben, dass «The Undoing» etwa im Mai kommen wird.

Wieberichtete, hat HBO bekannt gegeben, dass die neue Dramaserieetwa im Mai 2020 starten wird. Einen genauen Ausstrahlungstermin hat das Unternehmen allerdings noch nicht verkündet. Die Serie basiert auf dem Buch „You Should Have Known“, welches die US-amerikanische Schriftstellerin Jean Hanff Korelitz verfasst hat.In «The Undoing» geht es um das Leben von Grace Sachs. Sie ist eine erfolgreiche Therapeutin und möchte ihr erstes Buch veröffentlichen. Darüber hinaus hat Sachs eine gut laufende Praxis, einen Ehemann und einen jungen Sohn, der auf eine bekannte Privatschule geht. Plötzlich verschwindet allerdings ihr Ehemann Jonathan Sachs und ein gewalttätiger Todesfall kommt ans Licht. Grace Sachs steht aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse kurz vor dem Zusammenbruch und weiß nicht mehr weiter. Als ihre Geschichte auf einmal noch an die Öffentlichkeit kommt, muss sie ihre eigenen therapeutischen Ratschläge, welche sie ihren Patienten regelmäßig gibt, selber befolgen und ihr Leben wieder in den Griff bekommen.In «The Undoing» spielen einige namhafte Schauspieler mit. So stellt beispielsweise Nicole Kidman die Therapeutin Grace Sachs dar. Kidman stand unter anderem schon bei den bekannten Filmen «Aquaman» ► , «Der Goldene Kompass» und «Trespass» vor der Kamera. Der Ehemann von Grace Sachs wird von Hugh Grant gespielt. Grant wurde vor allem durch den im Jahr 1999 erschienenen Film «Notting Hill» bekannt. Zuletzt trat Grant in dem Film «The Gentlemen» auf.Das Drehbuch von «The Undoing» stammt von David E. Kelley. Regisseurin ist die von «The Night Manager» bekannte Susanne Bier. HBO bestellte bisher sechs Episoden für die erste Staffel.