«Westworld»: Neue Folgen kurz nach US-Start auch bei Sky

Zwei Wochen nach der Premiere bei HBO sind die neuen Episoden auch in Deutschland bei Sky Atlantic HD zu finden.

Am 15. März startet in den USA die dritte Staffel von. Immer sonntags wird dort eine neue Folge zu sehen sein. Fans in Deutschland müssen allerdings ebenfalls nicht mehr allzu lange auf die neuen Folgen warten. Wie gewohnt ist «Westworld» hierzulande auch weiter bei Sky beheimatet. So feiert die dritte Staffel am 30. März bei Sky Atlantic HD Deutschlandpremiere. Von da an werden die acht neuen Folgen immer wöchentlich montags um 20.15 Uhr zu sehen sein. Parallel zur TV-Premiere sind die Folgen auch über die Skydienste Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über die Handlung der dritten Staffel ist derzeit noch nicht viel bekannt. Der erste Trailer, den HBO veröffentlichte, lässt lediglich vermuten, dass das nächste Kapitel außerhalb des Themenparks stattfinden wird. Neben den bekannten Charakteren Dolores (Evan Rachel Wood), Bernard (Jeffrey Wright) und Charlotte Hale (Tessa Thompson) ist «Breaking Bad»-Star Aaron Paul im prominenten Cast neu mit dabei.«Westworld» ging erstmals am 2. Oktober 2016 auf Sendung. Nach eineinhalb Jahren Pause kehrte man im April 2018 mit der zweiten Staffel zurück. Nach 23 Monaten Pause folgt nun die dritte Runde. Für die Produktion verantwortlich waren erneut Jonathan Nolan & Lisa Joy, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, Ben Stephenson und Denise Thé. Anders als Staffel eins und zwei, beinhaltet die dritte Staffel nur noch acht statt zehn Episoden.