Rückrundenstart für Sky Top, für Nitro Flop

3 Quotengeheimnisse

Dank dem Einzelspiel der Bayern und einer Toppartie in der Premiere League war Sky nicht nur am Samstag sehr erfolgreich. Im Disney Channel feierte man ein sehr gutes Seriendebüt.

Bayern München und Klopps Liverpool treiben Sky-Einschaltquoten am Sonntag in die Höhe

«100% Bundesliga» startet genauso schwach, wie es aufgehört hat

Am Wochenende startete die Fußball Bundesliga mit dem 18. Spieltag in die Rückrunde. Voll mit dabei war natürlich wieder Sky, dass nach der Winterpause wieder mit dem vollen Fußballspektakel für die Zuschauer einsteigt. Während das Topspiel am Samstagabend mit nur 600.000 Zuschauern nicht ganz so viel Aufmerksamkeit auf sich zog, profitierte Sky am Sonntag vom Einzelspiel des deutschen Rekordmeisters. Seit einer gefühlten Ewigkeit musste dieser nämlich mal wieder sonntags ran. Insgesamt 1,53 Millionen Zuschauer (TV + Sky Go) ließen sich den Bayern-Start in die Rückrunde gegen Jürgen Klinsmanns Hertha nicht entgehen. Im linearen TV erreichte die Partie traumhafte 7,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 11,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Direkt im Anschluss ging der Erfolg dank dem Spitzenspiel in der englischen Premiere League zwischen Liverpool und Manchester United noch weiter. Knapp eine halbe Millionen Zuschauer verfolgten den 21. Sieg von Klopps Mannschaft und bescherten Sky weiter tolle Zahlen.Immer montags um 22.15 Uhr zeigt Nischensender Nitro ein eigenes Fußballmagazin.ist dabei allerdings oft keine große Erfolgsgeschichte. Vor allem zum Ende der Hinrunde ging dem Magazin die Puste aus. zwei der letzten drei Hinrunden-Spieltage kamen nicht einmal auf ein Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. An diese mauen Resultate knüpfte nun auch der Rückrundenbeginn nahtlos an. Genauso wie nach dem 17. Spieltag musste «100% Bundesliga» am Montag mit nur 0,6 Prozent Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen Vorlieb nehmen. Mit insgesamt nur 130.000 Zuschauern gab man beim Gesamtpublikum mit 0,7 Prozent ebenfalls eine bescheidene Figur ab.Besonders bitter sind die Zahlen, wenn man bedenkt, dass es am Montagabend bei Nitro bis zum Start der Sendung noch sehr gut lief. So sorgtezur besten Sendezeit für hervorragende 3,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und lockte insgesamt 0,62 Millionen Zuseher an. Die starken Zahlen des Lead-Ins konnte «100% Bundesliga» alles andere als konservieren.Im Kino war der Animationsfilm ► ein großer Erfolg. Um die Wartezeit auf einen zweiten Kinoableger zu verkürzen, hatten die Schöpfer des Universums schon bald eine eigene Serie in Petto, die inzwischen zwei Staffeln mit jeweils 13 Episoden umfasst. Schon seit April 2018 ist diese Serie fester Bestandteil beim Streamingdienst Netflix . Am Montagvorabend feierte sie nun endlich deutsche Free-TV-Premiere im Disney Channel . Zum Start winkten sehr starke Einschaltquoten. Die erste Episode vonwurde von insgesamt 330.000 Zuschauern angesehen. Nur der Megahithatte am Montag im Disney Channel mit 0,50 Millionen mehr Zuschauer. In der jungen Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen erreichte die erste Folge ausgezeichnete 21,2 Prozent Marktanteil. Von Seiten des Disney Channels zeigte man sich mit dem Neustart sehr zufrieden. Dort ist «The Boss Baby» ab sofort werktags immer um 19.45 Uhr zu sehen.