Joyn verlängert «Check Check» um zweite Staffel

Klaas Heufer-Umlauf muss sich in seiner Figur Jan auf wirtschaftlich harte Zeiten und eine neue Mitarbeiterin einstellen.

Lesen Sie dazu auch die Kritik zur ersten Staffel: "Die Komik ist eine, die sich wie schon angedeutet, stets aus der jeweiligen Situation ergibt und deren Qualität oftmals viel mit der schauspielerischen Qualität der Darsteller und deren Gespür für Timing zu tun hat."

Der Streaming-Dienst Joyn hat eine zweite Staffel der mit Klaas Heufer-Umlauf besetzten Sitcom bestellt.wird auch diesmal in Berlin und Kassel gedreht – herstellende Produktionsfirma ist die Florida Film. In der zweiten Staffel kommen wirtschaftlich harte Zeiten auf die Sicherheitstruppe bestehend aus Jan (Klaas Heufer-Umlauf), Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Georg Schütte), Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat) zu. Flughafenchefin Sabine (Doris Golpashin) stellt das Personal auf Kurzarbeit um - einezusätzliche Einnahmequelle muss her, vor allem für Jan, der sonst mit seinem Vater Udo (Uwe Preuss) bald auf der Straße sitzen könnte.Einen Neuzugang im Cast gibt es auch: Antonia Bill ist fortan als Mitarbeiterin Victoria zu sehen. Produzenten der zehn weiteren Folgen sind Lars Jessen, der auch Regie führt, und Klaas Heufer-Umlauf. Head-Autorin ist Lena Krumkamp.Einen Starttermin für die neuen Folgen gibt es freilich noch nicht. ProSieben ist an der Produktion auch diesmal beteiligt, wird die Episoden also nach der Joyn-Verwertung auch in seinem Programm zeigen. In diesem soll in den nächsten Wochen und Monaten auch die erste Staffel ihren Platz erhalten.