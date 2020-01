«Genial daneben  Das Quiz» bleibt wenig gefragt

Quotennews

So sehr «Genial daneben – Das Quiz» ein Problemkind bleiben mag: Am Nachmittag sah es für Sat.1 einmal mehr spitze aus.

Auch der Start in die neue Sendewoche hatkeine quotentechnische Kehrtwende eingebracht: Die werktägliche Multiple-Choice-Quiz-Version von «Genial daneben» erreichte am Montagvorabend ab 19 Uhr 1,18 Millionen Menschen, darunter befanden sich 0,32 Millionen Umworbene. Somit standen für Hugo Egon Balder und seine Ratetruppe maue 4,5 Prozent Marktanteil bei allen auf der Uhr sowie magere 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Zuvor schnitt schonin Sat.1 unterdurchschnittlich ab: Ab 18 Uhr holte eine Ausgabe der Fake-Dokusoap 4,7 Prozent Marktanteil bei allen und ebenfalls 4,7 Prozent bei den Umworbenen. Etwas besser, doch weiterhin unterdurchschnittlich, sah es um 17.30 Uhr aus, alsmit akzeptablen 5,6 Prozent insgesamt und mäßigen 6,9 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten auf dem Zettel stand.Der Nachmittag in Sat.1 hatte aber auch satte Quoten zu bieten:kam ab 14 Uhr auf großartige 12,3 Prozent bei allen und starke 12,1 Prozent in der Zielgruppe.folgte ab 15 Uhr mit äußerst starken 10,3 Prozent bei allen und mit 11,8 Prozent bei den Umworbenen.brachte es ab 16 Uhr derweil auf 10,2 und 11,7 Prozent, bevorauf 7,5 und 7,8 Prozent kam.