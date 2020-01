Primetime-Check

Was hatte am Montag neben Handball und dem RTL-Dschungelcamp eigentlich alles in der Primetime Erfolg?

Tagesmarktanteile der Vollprogramme Ab drei Jahren: 56%

14-49: 62,2%

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum errang am Montag die ZDF-Sendung. Ab 20.15 Uhr fesselte sie 6,03 Millionen Menschen an die Mattscheiben, das entsprach sehr tollen 19,0 Prozent. 0,78 Millionen Jüngere führten außerdem zu starken 8,5 Prozent. Dasfolgte mit leicht überdurchschnittlichen 13,4 Prozent und tollen 7,4 Prozent, ehe2,18 Millionen Filmfans unterhielt. Mäßige 11,6 Prozent insgesamt standen sehr guten 7,2 Prozent bei den Jüngeren entgegen. RTL startete mit 2,88 Millionen Wissbegierigen in den Abend, diesehen wollten. Das glich guten 9,3 Prozent. 1,14 Millionen Umworbene führten derweil zu guten 12,7 Prozent.verbesserte sich danach auf 4,58 Millionen und 24,7 Prozent insgesamt sowie auf 2,00 Millionen und 36,0 Prozent in der Zielgruppe.Im Ersten brachte es dieab 20.20 Uhr auf 4,81 Millionen Sportfans. Somit wurden tolle 15,3 Prozent Marktanteil ermittelt. 1,38 Millionen 14- bis 49-Jährige glichen zudem fantastischen 15,2 Prozent bei den Jüngeren. Dieholten wiederum ab 22.15 Uhr akzeptable 10,3 und solide 6,6 Prozent eheauf 4,8 und 2,9 Prozent krachte. VOX lockte mit1,40 Millionen Neugierige zu sich. Bei den Werberelevanten kamen 7,1 Prozent zusammen. Eine reguläre Folgeschloss mit 0,58 Millionen und 4,5 Prozent an. Eine Doppelfolgebescherte ProSieben ab 20.15 Uhr 1,25 und 1,23 Millionen Comedyfans. In der Zielgruppe wurden gute 10,5 und akzeptable 9,7 Prozent ermittelt. Ein-Marathon schloss mit 0,99 bis 0,79 Millionen Interessenten ab drei Jahren an sowie mit Zielgruppenquoten von mauen 7,7 bis guten 10,4 Prozent.Sat.1 fiel mitauf die Nase: 1,22 Millionen Neugierige glichen mageren 3,9 Prozent, bei den Umworbenen kamen nur dürftige 4,6 Prozent zusammen.folgte mit 0,59 Millionen sowie mit 2,3 und 3,6 Prozent. Kabel Eins zeigte ab 20.15 Uhr, was 0,99 Millionen Fernsehende reizte.schloss mit 0,53 Millionen an. Bei den Werberelevanten standen gute 5,5 und mäßige 4,3 Prozent auf der Rechnung. RTLZWEI schlussendlich unterhielt mit0,65 Millionen Menschen und danach mit0,22 Millionen. Der Zielgruppenmarktanteil belief sich auf akzeptable 4,7 und schwache 2,3 Prozent.