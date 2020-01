Das nächste Duell bei «Schlag den Star»: TV-Koch gegen Ex-Kicker

TV-News

Die kommende Liveshow steigt am 1. Februar, also eine Woche nach dem Dschungelcamp-Finale.

Der Münchner Fernsehsender ProSieben hat zwei Prominente gefunden, die sich in der kommenden Ausgabe vonduellieren werden. Auf der einen Seite ist der ehemalige Fußballer und jetzige TV-Experte Mario Basler. Klare Kante sei durch seine Teilnahme schon einmal Programm, heißt es in einer Mitteilung des Privatsenders. Basler tritt in der kommenden Ausgabe gegen Koch Frank Rosin an. Rosin ist eines der bekanntesten Sendergesichter von Kabel Eins, zur Zeit läuft zum Beispiel «Rosins Fettkampf» donnerstags um 20.15 Uhr in der zweiten Staffel. Bekannt ist er auch durch Sendungen wie «Rosins Restaurants» oder durch die Sat.1-Koch-Casting-Show «The Taste».In bis zu 15 Runden treten die beiden wettkampflustigen Lautsprecher im direkten Duell gegeneinander an. Moderator der Show, die am 1. Februar um 20.15 Uhr beginnt, ist wenig überraschend Elton. Kommentator ist – wie schon in den vergangenen Ausgaben – Ron Ringguth.Somit läuft die kommende Ausgabe von «Schlag den Star» eine Woche nach dem Ende des RTL-Dschunelcamps. Wenn in Australien am kommenden Samstag der neue Dschungelkönig gekrönt wird, darf man mit Zielgruppen-Marktanteilen von an die 40 Prozent oder vielleicht sogar mehr rechnen.Die bis dato letzte Ausgabe von «Schlag den Star» produzierte Raab TV im Auftrag von ProSieben am 9. Dezember – 1,27 Millionen Menschen schauten zu und bescherten dem Privatsender somit 12,2 Prozent Marktanteil. In dieser spielte Wotan Wilke Möhring gegen Jens Lehmann. Somit standen sich hier ein Schauspieler und ein ehemaliger Fußballer gegenüber.