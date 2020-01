MagentaTV überträgt die Grammys

TV-News

Die Preisverleihung steigt am 26. Januar.

Die Deutsche Telekom hat sich die Übertragungsrechte der diesjährigen Grammy-Awards für deren TV-Angebot MagentaTV gesichert. In Deutschland ist MagentaTV also die Heimat für den Musikpreis, der am 26. Januar verliehen wird. Auftritte von Billie Eilish, Ariana Grande, Camila Cabello, Aerosmith, Lizzo, Jonas Brothers, Demi Lovato und vielen mehr zählen zu den Höhepunkten. Für Nicht-Abonnenten zeigt die Telekom die Verleihung ab zwei Uhr nachts deutscher Zeit auch auf der Magenta-Musik-360-Homepage im kostenlosen Stream. Im Anschluss wird die Show auf Abruf verfügbar sein.„Wir starten die Musiksaison gleich mit einem Paukenschlag. Liveerlebnisse wie die GRAMMY Awards machen MagentaMusik 360 so erfolgreich und zur führenden Adresse für Musikerlebnisse auch in VR und 360 Grad“, sagt Michael Schuld, TV- und Entertainmentchef der Telekom Deutschland. „Wir bieten unseren Kunden mit MagentaTV ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Entertainment-Erlebnis. Exklusive Inhalte und starke Partnerschaften spielen dabei eine wichtige Rolle.“Die Zuschauer können sich auf einen spannenden Abend voller Emotionen freuen. Alicia Keys moderiert wie bereits im Vorjahr. Der Soul-Superstar erhielt bereits 15 der goldenen Trophäen. Hoffnungen auf gleich mehrere Auszeichnungen können sich Lizzo, Lil Nas X und Vampire Weekend machen. Lady Gaga und Ariana Grande gehören ebenfalls zu den Favoriten. Mit gerade einmal 17 Jahren stellt die Newcomerin Billie Eilish einen Rekord auf. Die „Bad Guy“-Interpretin ist als jüngste Künstlerin in allen vier Hauptkategorien „Record Of The Year“, „Album Of The Year“, „Song Of The Year“ und „Best New Artist“ nominiert.