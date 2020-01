ProSieben räumt (erwartungsgemäß) mit «ran Football» ab

Quotennews

In dieser Woche lief es für den Privatsender sogar noch besser als sieben Tage zuvor. Vor allem nachts gingen die Quoten mächtig durch die Decke.

In zwei Wochen steigt das wohl größte Sport-Event der Welt: Der Super Bowl. Seit Sonntag steht fest, dass sich im Endspiel Kansas und San Francisco gegenüber stehen. Und somit ist auch klar: Ein Deutscher hat es ins Finale geschafft - Mark Nzeocha gehört den 49ers an. Zuerst setzten sich am Sonntagabend die Chiefs aus Kansas durch – deren Spiel zeigte ProSieben ab 21.05 Uhr live. Schon 10,2 Prozent der Umworbenen sahen das erste Viertel, im Verlauf der Partie stiegen die Quoten (teils gegen das RTL-Dschungelcamp) auf ganz wunderbare 12,8, 13,5 und im Schlussviertel sogar auf 17,9 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 1,39 und 1,42 Millionen Sport-Fans verfolgten die ersten beiden Viertel, die zweite Spielhälfte dann kam bei «ran NFL» auf 1,15 und 1,05 Millionen Seher.Damit war der große Football-Abend beim Privatsender aber natürlich noch nicht vorbei. Das Nacht-Spiel holte ab 0.25 Uhr dann 15,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen im ersten Viertel. 0,55 Millionen Menschen blieben wach. 0,37 Millionen schauten im Anschluss noch den zweiten Spielabschnitt, der dem Sender somit genau zwölf Prozent Marktanteil bei den Umworbenen bescherte.Um 2.15 Uhr startete letztlich das dritte Viertel der Partie, das ProSieben zu nachtschlafender Zeit noch rund 0,34 Millionen Zuschauer bescherte. Der Marktanteil bei den klassisch Umworbenen lag bei 15,8 Prozent Marktanteil. Vom vierten Viertel liegen übrigens noch kaum Ergebnisse vor; es startete um 2.55 Uhr – und die Quotenmessung endet jeweils um drei Uhr. Ein Erfolg auch im Schlussabschnitt ist mehr als wahrscheinlich. ProSieben schloss den Tag mit einem starken Tagesmarktanteil in Höhe von 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab.Übrigens: Nicht alles glänzte: Der zwischen 18.25 und 20.45 Uhr gezeigte Spielfilm «Power Rangers» ► kam nicht über 6,8 Prozent bei den Jungen hinaus. 1,17 Millionen Leute schalteten den Blockbuster am Sonntag bei ProSieben ein.