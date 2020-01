RTLZWEI punktet mit Sozialdokus am Nachmittag und «Männertag» am Abend

Quotennews

Wirkliche Probleme waren beim Sender mit Sitz in Grünwald am Sonntag nicht auszumachen.

Am Tages-Ende standen 4,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den klassisch Umworbenen geschrieben. Es war somit ein sehr ordentlicher Sonntag für den Privatsender RTLZWEI , der sich in der Primetime gegen das übermächtig scheinende RTL und dessen Dschungelcamp stemmen musste. Die guten Werte glückten vor allem dank zweier Programmentscheidungen. Um 20.15 Uhr lieferte die Film-Wiederholung von «Männertag» ► ab; nämlich tolle 6,2 Prozent Marktanteil bei den Jungen – und insgesamt 1,07 Millionen Fans.Im Nachmittagsprogramm lief es vor allem für Re-Runs der von UFA Show & Factual kommenden Sozial-Doku-Reihegut. Ab 13.15 Uhr etwa holte eine zweistündige Episode 8,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, ab 15.15 Uhr wurden 5,7 Prozent in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre ermittelt. Die Reichweiten lagen über die vier Sendestunden hinweg recht konstant bei 0,69 Millionen.Auch am Vorabend schauten die Ergebnisse von RTLZWEI – wenn auch auf leicht niedrigerem Niveau – sehr gut aus. So holte das 18.15-Uhr-Formatzum Beispiel 5,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. 1,02 Millionen Menschen sahen das Automagazin.