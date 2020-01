Tag zehn der Danni-Show: Dschungel-Party wird zur Detlef-Show und holt drei Millionen Fans

Quotennews

Die reguläre Ausgabe von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» begeisterte derweil wieder mehr als fünf Millionen Leute. Stark unterwegs war natürlich auch «Die Stunde danach».

Die zehnte Folge vonstand am Sonntagabend auf dem Programm – sie endete mit einer kleiner Überraschung. Kein Camper musste die Reality-Show verlassen, die Null-Runde kam wegen des freiwilligen Auszugs von Günther Krause zustande. Im Schnitt kam die Live-Show ab 22.15 Uhr auf 5,02 Millionen Zuseher ab drei Jahren – ein sehr starkes Ergebnis. Zum Vergleich: Am ersten Sonntag dieser Staffel holte das Dschungelcamp „nur“ 4,54 Millionen – somit stiegen die Reichweiten also um rund eine halbe Million an. Schon am Wochenende war die Live-Produktion sehr gefragt; am Samstagabend etwa kam die von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderierte Sendung sogar auf 5,96 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen holte der Samstag wunderbare 35,8 Prozent Marktanteil, am Sonntagabend nun punktete RTL mit 34,3 Prozent (+3,7 Prozentpunkte gegenüber dem ersten Sonntag der Staffel).Mit dem Dschungelcamp füllte RTL übrigens noch mehr Sendezeit. Aus dem «100% Bundesliga»-Studio in Köln meldete sich ab 20.15 Uhr Angela Finger-Erben mit einer großen- etliche Ex-Camper waren im Studio zu Gast. Haupt-Attraktion war aber der unter anderem von VOX bekannte Detlef Steves, der mehrere „Dschungelprüfungen“ bestehen musste. Während die Show auf Twitter nicht auf allzu viel Gegenliebe stieß, stimmten aber die Quoten. 13,6 Prozent Marktanteil wurden gemessen, 3,01 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor, als Thorsten Legat, Dr. Bob und Evelyn Burdecki durch Australien reisten, kam die gelobte Doku auf 12,8 Prozent bei den Jungen und 2,7 Millionen Fans.Zurück aber zu diesem Sonntag: Ab 23.40 Uhr gab es dann nochzu sehen, in der Angela Finger-Erben Hintergründe lieferte. Der rund einstündige Talk punktete mit 20,5 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten. 1,68 Millionen Menschen gingen noch nicht ins Bett, sondern gaben sich die volle Dröhnung Dschungel.