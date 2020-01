«Home Before Dark» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Apple hat Vertrauen in die Macher: Die Mystery-Serie «Home Before Dark» wurde verlängert.

Glückwusch! «Home Before Dark», die Mystery-Serie von Apple TV+ , die von der realen Berichterstattung der neunjährigen Enthüllungsjournalistin Hilde Lysiak inspiriert wurde, hat vor der Premiere am 3. April eine vorzeitige Verlängerung bekommen. In «Home Before Dark» spielen Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Adrian Hough, Jibrail Nantambu, Deric McCabe und Joelle Carter die Hauptrollen.Die neue Serie wird von Paramount Television Studios und Anonymous Content produziert. Russel Friend und Garrett Lerner schrieben die bisherigen Episoden und waren auch für die Produktion verantwortlich. Joy Gortman Wettels, Rosemary Rodrguez und Sharlene Martin sind ebenfalls an der Produktion beteiligt.«Home Before Dark» wird mit drei Episoden bei Apple TV+ starten, ehe wöchentlich eine weitere Episode hinzugefügt wird. Im Mittelpunkt der Serie steht ein junges Mädchen, das von Brooklyn in eine kleine Stadt mit See zieht, die ihr Vater hinterlassen hat. Dort ermittelt sie in einem ungelösten Fall, bei dem wohl auch ihr Vater seine Finger im Spiel hatte.