Keine Programmpräsentation von Sky bei den Screenforce Days 2020 geplant

Vermischtes

Sky möchte zwar im Kreise der Gesellschafter bleiben, wird in diesem Jahr aber auf ein eigenes Programmscreening auf großer Bühne verzichten.

Schon zum dritten Mal fanden im vergangenen Jahr die Screenforce Days in Köln statt. Auf dem Branchenevent stellen sich jedes Jahr die Werbevermarkter von über 40 Sendern den Werbekunden vor und preisen in Programmpräsentationen ihre Inhalte an. In diesem Jahr finden die Screenforce Days am 3. und 4. Juni statt, ein Werbevermarkter wird diesmal aber nicht mit einem eigenen Programmscreening vertreten sein: Sky Media. Wie das Unternehmen gegenüberbestätigte, verzichtet man 2020 anders als in den Vorjahren auf eine eigene Programmpräsentation auf großer Bühne.Spannend dabei ist, dass Sky zugleich als Gesellschafter bei Screenforce an Bord bleiben möchte. Folglich möchte man auch in Zukunft gemeinsam mit SevenOne Media, Ad Alliance, AS&S, El Cartel Media, Discovery, Sport1 , Visoon, Disney Media Sales & Partnerships, ServusTV, der österreichischen AGTT und der schweizerischen AGFS an einem Strang ziehen. Das eigene Programm möchte man den Kunden in Zukunft nur eben auf eine andere Art und Weise näherbringen."Wir möchten unsere Kapazitäten und Ressourcen in den kommenden Monaten auf andere Dinge fokussieren und setzen auf einen persönlichen Austausch bei kleineren, eigenen Veranstaltungen“, begründete Sky Media gegenüberden Verzicht. Von welchen Events dabei konkret die Rede ist, ist derzeit noch nicht bekannt.