Primetime-Check

Wer war dem Dschungelcamp am Freitagabend gewachsen? Was war mit Filmen und Serien zu reißen? Dies und mehr im Primetime-Check …

Die meisten Zuschauer versammeltevor die Bildschirme: 5,45 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen ab 22.15 Uhr bei RTL zu, 25,1 Prozent Marktanteil resultierten daraus. Auch in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gab es kein Vorbeikommen am Dschungel, 2,59 Millionen Zuseher und eine Quote in Höhe von 37,4 Prozent standen hier zu Buche.eröffnete die Primetime bei RTL mit ordentlichen 13,2 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Am zweitgefragtesten war die Bundesliga im ZDF: 5,40 Millionen Zuschauer wollten dort die Partie Schalke – Mönchengladbach sehen, 18,0 Prozent kamen somit am Gesamtmarkt zustande. 1,24 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten das Fußballspiel, was in 14,7 Prozent Marktanteil mündete. Auch Das Erste schnitt trotz drittem Platz aber gut beim Gesamtpublikum ab: Die Komödieunterhielt dort 5,05 Millionen aller Fernsehenden, was 16,4 Prozent Marktanteil nach sich zog. 0,64 Millionen des jüngeren Publikums bedeuteten 7,7 Prozent Marktanteil.verbuchte bei Sat.1 ordentliche 9,0 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, 0,73 Millionen Jüngere waren dabei. Insgesamt belief sich die Sehbeteiligung auf 1,22 Millionen. ProSieben kam mit zwei Spielfilmen auf keinen grünen Zweig:musste sich schon mit nur 7,4 Prozent zufriedengeben, ehedanach auf 6,5 Prozent fiel. 1,18 Millionen Zuschauer hatte der erste Streifen, 0,80 Millionen der zweite. RTLZWEI kann zufriedener sein:holte 6,7 Prozent,anschließend 5,1 Prozent. Auf 1,07 Millionen sowie 0,55 Millionen beliefen sich die absoluten Sehbeteiligungen.Bei Kabel Eins blühteauf: Anders als zuletzt gab es durchgängig Marktanteile von über fünf Prozent zu vermelden. Zwischen 5,3 und 5,8 Prozent bewegten sich die Quoten in der Zielgruppe, im besten Fall sahen 1,28 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. VOX kann von solchen Zahlen nur träumen:hat es lediglich nach 23 Uhr auf 5,5 Prozent geschafft, davor verharrten die Marktanteile bei 3,9, 4,9 sowie 4,3 Prozent. Mehr als 0,82 Millionen Zuschauer wollten sich die Wiederholungen nicht ansehen.