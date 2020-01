Peter Hase v Morbius: Trailerschau

Trailerschau

Finstere Helden, plüschige Hasen und viel Blut: Diese Trailer zeigen sehr unterschiedliche Facetten des Kinos.

Das Universum des Überraschungserfolgs «Venom» wächst: Sony Pictures präsentiert mit «Morbius» seine nächste Filmadaption rund um eine finstere Figur aus den Marvel-Comics …Basierend auf dem Comic-Bestseller übernimmt Vin Diesel die Rolle von Ray Garrison, einem Soldaten, der bei einem Einsatz starb und nun als Bloodshot, einem Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten, von der RST Corporation wieder zum Leben erweckt wird. Mit jeder Menge injizierter Nanotechnologie ist er unaufhaltsam – stärker als je zuvor und in der Lage, sich bei Verletzungen sofort selbst zu heilen. Aber mit der Kontrolle seines Körpers herrscht die Corporation auch über sein Gehirn und seine Gedanken. Ray weiß nicht, was Realität ist und was nicht – aber er begibt sich auf eine Mission, es herauszufinden.Der liebenswerte, schelmische Hase Peter kehrt zurück. Bea, Thomas und die Hasen haben eine glückliche Patchworkfamilie gegründet, aber auch wenn er sich redlich bemüht, gelingt es Peter nicht, seinen Ruf als kleiner Schlawiner loszuwerden. Als er sich auf ein Abenteuer außerhalb des Gartens einlässt, findet er sich in einer Umgebung wieder, wo seine spitzbübische Art gut ankommt. Aber als seine Familie alles riskiert, um ihn wiederzufinden, muss Peter sich selbst fragen, was für ein Hase er sein willDer junge Sanitäter William Pitsenbarger riskierte sein Leben in einer der härtesten Schlachten des Vietnamkriegs und rettete damit über 60 Männer. Er hatte die Gelegenheit, mit dem letzten Hubschrauber aus der Kampfzone zu fliehen, blieb jedoch zurück, um das Leben seiner Kameraden zu retten. Mehr als 30 Jahre später soll der ehrgeizige Pentagon-Beamte Scott Huffman prüfen, ob Pitsenbarger für seinen heldenhaften Einsatz die Medal of Honor-Tapferkeitsmedaille verdient. Doch während seinen Recherchen stößt er auf einen Skandal, den seine Vorgesetzten vertuschen wollen. Scott hat nun die Wahl zwischen Karriere und Wahrheit ...