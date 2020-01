Netflix legt Serie «Mindhunter» auf Eis

US-Fernsehen

Auch wenn das keine offizielle Absetzung ist. Ein Weiter wird unwahrscheinlich.

Der Streaming-Dienst Netflix hat sich bis dato nicht durchringen können, weitere Folgen seiner Seriezu bestellen. Das Projekt liegt Medienberichten zufolge auf Eis, die Darsteller wurden deshalb schon einmal aus ihren Verträgen entlassen.Netflix will derweil nicht ausschließen, dass man irgendwann noch einmal eine dritte Staffel macht, diese hänge aber maßgeblich auch vom Terminplan des Schöpfers David Fincher ab.Fincher arbeitet derzeit an der Regie für den Netflix-Film «Mank» und produziert als Executive Producer die zweite Staffel von «Love, Death, and Robots». Kürzlich wurde auch bekannt gegeben, dass Fincher an einer «Chinatown»-Prequel-Serie mit Robert Towne arbeitet. Towne machte einst den Original-Film.