Courtney B. Vance stößt zu «61st Street» hinzu

US-Fernsehen

Der Star aus «American Crime Story» hat seine nächste Hauptrolle gefunden.

Der Kabelsender AMC hat den Schauspieler Courtney B. Vance für die Seriegecastet. Das neue Projekt stammt von Produzent Peter Moffat und Michael B. Jordan. Die neue Serie wird als Eventserie mit zwei Staffeln beschrieben, jede Runde soll acht Folgen enthalten. Im Vordergrund steht Moses Johnson, ein schwarzer High-School-Athlet, der in das korrupte Chicagoer Strafrechtssystem gezogen wird.Vance wird die Rolle des Pflichtverteidigers Franklin Roberts übernehmen. „Wir könnten nicht begeisterter sein, wenn der phänomenale Courtney B. Vance für «61st Street» in den Gerichtsaal zurückkehrt. Courtney ist der Grundstein für ein sicher herausragendes Ensemble für dieses ambitionierte und höchst unterhaltsame Drama“, sagte AMC Studios-Chefin Sarah Barnett.Vance wurde kürzlich für die National Geographic-Serie «Genius» ► gecastet und wird auch noch in der J. J. Abrams-Serie «Lovecraft Country» für HBO mitspielen. Für seine Rolle als Johnnie Cochran in der FX-Serie «The People v. O. J. Simpson: American Crime Story» bekam er einen Emmy Award.