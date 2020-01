Tiefergehende Analyse: Sky Sport News HD startet noch ein neues Format

TV-News

Der News-Sender, den Sky im Free-TV anbietet, baut sein Portfolio an Formaten weiter aus.

Sky Sport News HD erfindet sich in diesen Wochen (ein klein bisschen) neu. Schon Ende 2019 startete der Free-TV-Sender aus dem Hause Sky mit «Letzte Frage, bitte!» ein eigenes Format, das man in Bundesliga-Wochen immer donnerstags und freitags tagsüber zeigt. Grundsätzlich unterscheidet sich die Aufmachung der Sendestunde dann nicht wirklich von dem klassischen «Mittagsreport» oder «Frühreport» - jedoch wird durch den Titel deutlicher unterstrichen, dass Sky Sport News HD im entsprechenden Zeitraum besonders viele Pressekonferenzen der Bundesliga-Vereine zeigt.Genau um diese Pressekonferenzen dreht sich auch ein komplett neues Format, dass SSNHD erstmals am Freitag, 17. Januar 2020 ausstrahlt – ab 18 Uhr ist dann das halbstündigegeplant. In der Sendung will der Kanal die interessantesten Statements aus den Pressekonferenzen noch einmal zeigen und einordnen. Daher läuft das «Transfer Update», das im Januar eigentlich werktags um 18 Uhr geplant ist, bis zum Ende der Transferperiode freitags nun um 18.30 Uhr. Ebenfalls freitags im Programm ist um 17.30 Uhr eine Sendung, in der Promis (Ex-Spieler oder Sky-Reporter) Ergebnis-Tipps zu den kommenden Bundesliga-Spielen abgeben.Die nur fünf Minuten lange Sendung entsteht zusammen mit der Aktion "6er Pack", einem Tippspiel, das bei Sky Sport auch am Wochenende immer präsent ist.