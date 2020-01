Martin Freeman sowie «Ronny & Klaid» stürmen im Februar zu MagentaTV

TV-News

Eine reale Mordgeschichte und eine spritzig-quatschige Ganovenkomödie aus Deutschland stehen an.

Die Telekom kündigt eine Serie und einen Film an, die im Februar das MagentaTV-Portfolio erweitern werden: So können alle Kundinnen und Kunden, die MagentaTV beziehen, ab dem 6. Februar eine reale Mordgeschichte in fiktionalisierter Form verfolgen. Dann feiert beim Telekom-TV-Dienst nämlich die erste Staffel vonihre Deutschlandpremiere. In dem Kriminaldrama mit Martin Freeman geht es um einen Mordfall aus dem Jahr 2011: Die 22-jährige Sian O'Callaghan verschwindet nach einer Nacht mit Freunden. Während der Ermittlungen steht Detective Superintendent Steve Fulcher schnell vor einem moralischen Dilemma: Entweder das Polizeiprotokoll befolgen oder mit allen Mitteln den Mörder fassen ...Bald danach kommt zudem die Gangsterkomödiezu MagentaTV. Abrufbar ist diese ab dem 15. Februar. Der Film dreht sich um die Berliner Freunde und Kioskbesitzer Ronny und Klaid. Sie müssen ihre Schulden bei einem lokalen Gangsterboss abbezahlen. Um schnell an Geld zu kommen, entwickeln sie einen irrwitzigen Plan.Der Film lief vergangenes Jahr in den deutschen Kinos und wurde von unserer Kritikerin Antje Wessels als "sympathischer Quatsch" bezeichnet ( mehr dazu ). Die Regiearbeit von Erkan Acar setzt unter anderem auf Gaststars wie Jenny Elvers, Laura Berlin und Regisseur Fatih Akin.