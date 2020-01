medienfreunde: Pierre Kiwitt

Interview

Schauspieler Pierre Kiwitt verrät uns, welche Serien seine Kindheit geprägt haben, und in welcher Show er gerne Kandidat wäre.

«Es war einmal in Amerika»: Sergio Leones Meisterwerk hab ich hundertmal gesehen, «Cabaret» liegt aber auch weit vorne! Und «Rocky» und, und, und … Ach gibt so viel und dann noch die ganzen Filmklassiker mit Buster Keaton, Charlie Chaplin , Danny Kaye, Dick van Dyke, Jerry Lewis …«Es war einmal der Mensch», «Knight Rider», «Stingray», «Magnum», «Miami Vice», sehr schwierig sich auf eine fest zu legen... Die Kindheit hat ja auch ein wenig gedauert ;-) Bob Ross war auch legendär, das kam aber später...«Rocky I & II», «Rambo I». Großartige Filme die oft unterschätzt werden.«Herr der Ringe» … weil ich's bis heute noch nicht bis zum Ende gesehen habe :-o Ja das stimmt ! Ich bin bei Teil 1 stehen geblieben und komme einfach nicht dazu... Die Trilogie habe ich allerdings im Regal … irgendwann mal ...«Alles nichts oder», «Harald Schmidt Show», «Remington Steel»Als Schriftsteller Éric Emmanuel Schmitt, französischer Autor der das Leben wundervoll mit Ironie, Absurdem und Wahrhaftigem beschreiben kann... Auch gut wäre Xavier Durringer, und großartig wären auch ein Woody-Allen-DVD-Set oder «Herr der Ringe» und «Game of Thrones», ann könnte ich das alles nachholen.«Alles nichts oder» oder «Zimmer Frei», «Schlag den Raab» oder in einer Survival-Show.Director of photography und/oder Oberbeleuchter, es ist unglaublich wie komplex Lichtsetzen ist. Hell, dunkel, Farbenspiel,... Der Einfluss der verschiedene Lichtquellen verändert eine ganze Szene und Ausdruck von Schauspielern.Trump und Greta auf dem Nordpol, das braucht glaub ich keine ErklärungViele internationale Shows die man in Deutschland nicht zu sehen bekommt.Englischsprachige TV-Sendungen, zB. «Graham Norton», Carpool mit James Corden, und diverse französische TV-Sendungen... suche ich die Natur, sei es im Winter in den Bergen beim Ski und Snowboard fahren oder im Sommer auf dem Surfbrett im Meer … Gerne auch allein im Einklang mit der Natur.Der Zürich-Krimi «Borchert und die tödliche Falle», ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar, und die spanische Serie «Dime quién soy»/ «Sag mir wer ich bin».