NBC ordert Pilotfilm zu «La Brea»

US-Fernsehen

Das Network hat seine zweite Drama-Bestellung für die kommende Fernsehsaison angekündigt.

Der US-TV-Sender NBC bestellte einen Piloten für die Serie «La Brea», die wohl schon im Fernsehjahr 2020/2021 auf Sendung gehen könnte. Autor und Produzent der Serie wird «The Enemy Within»-Producer David Appelbaum. Zudem gehören Avi Nir, Alon Shtruzman, Peter Traugott, Rachel Kaplan sowie Kenn Woodruff zum Produzenten-Team. Die Serie wird von Universal Television umgesetzt.Appelbaum und Woodruff arbeiten bereits bei der NBC-Drama-Serie «The Enemy Within» zusammen, auch bei «The Mentalist» kreuzten sich die Wege der Beiden. Appelbaum arbeitete unter anderem auch an Serien wie «Wisdom of the Crowd» und «NCIS: New Orleans». Das neue Format handelt von einem mysteriösen neuen Krater in Los Angeles, der eine Familie in zwei Hälften trennt. Ein Teil der Familie kommt in eine unerklärliche Urwelt und muss dort an der Seite von Fremden überleben.Bereits in der vergangenen Woche kündigte NBC «Debris» an, von dieser Drama-Serie bestellte man ebenfalls einen Piloten. Auch von der Multi-Cam-Serie «Night School» ► wird ein Pilotfilm gedreht.