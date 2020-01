«Game of Thrones»-Spin Off «House of Dragon» kommt 2022

US-Fernsehen

HBO-Programmchef Casey Bloys sagte dem Fachblatt ‚Variety‘, dass die Serie wohl in zwei Jahren starten wird.

Der heiß erwartete Nachfolger von «Game of Thrones» steht zwar noch nicht in den Startlöchern, aber HBO-Programmchef Casey Bloys teilte bei der Fernsehkritiker-Pressetour am Mittwoch mit, dass die Serie wohl 2022 starten wird. Ein genauen Premierendatum konnte er nicht nennen, weil die Serie sich noch im Entwicklungsstadium befindet. «House of Dragon», das von «Game of Thrones»-Buchautor George R.R. Martin und Ryan Condal kreiert wurde, basiert auf „Fire & Blood“ und spielt 300 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie. Im Mittelpunkt von «House of Dragon» steht die Familie Targaryen.„Wir sind gerade in dieser Stufe und erzählen die Geschichte“, sagte Bloys. „Meine Vermutung ist, dass wir sie 2022 auf Sendung sehen werden.“ Im Falle des unbenannten «Game of Thrones»-Pilotfilms mit Naomi Watts in der Hauptrolle teilte der Senderchef mit, dass dieser nicht überzeugt habe. Allerdings könne er keinen direkten Punkt nennen und sagen „Oh, das war das Problem“.„Das Prequel spielte 8.000 Jahre vor der aktuellen Serie, also brauchte es viel mehr Ideen“, sagte Bloys. „Einer der Vorteile von «House of Dragon» ist, dass es eine Vorlage von George gab und dass es ein bisschen mehr von einer Roadmap gab. Goldmans Prequel hatte in diesem Fall größere Herausforderungen eine Welt zu etablieren. Ich denke, das haben sie wunderbar gemeistert, es gab nicht eine einzige eklatante Sache.“