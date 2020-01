Schwacher Tag für die «kabel eins News»

Quotennews

In diesmal nicht erfolgreichem Umfeld landeten die Infos um kurz vor 16 Uhr weit unter ihren Möglichkeiten.

Im Normalfall läuft es für die werktags um 15.50 Uhr gezeigtenals erste Hauptnachrichtensendung der Vollprogramme sehr gut. Umgeben von starken US-Serien waren 2019 bis zu 13,3 Prozent Marktanteil möglich. Am Dienstag nun leistete man sich mit Blick auf die Quoten einen Ausrutscher. Die rund zehn Minuten langen Infos kamen nicht über 2,6 Prozent Marktanteil hinaus, nur 0,43 Millionen Leute schauten zu.Am Montag noch lag die ermittelte Quote in der klassischen Zielgruppe bei genau sechs Prozent. Auch das direkte Umfeld der Sendung war am Dienstag schwächer als sonst. Das zuvor gelaufeneetwa erreichte bei den Jungen nur 5,7 Prozent (am Montag noch 6,5%), ab 16 Uhr landeteam Dienstag bei fünf Prozent. Tags zuvor wurden hier 6,6 Prozent gemessen.Unbeeindruckt davon war das um 17 Uhr gestartete, das Tag für Tag mit starken Werten auffällt. Diesmal wurden 7,8 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen ermittelt. Die Gesamt-Reichweite des Magazins mit Schwerpunkt auf dem Thema Food lag bei 610.000 Zuschauern.