Paramount Network bestellt neue Taylor-Sheridan-Serie

US-Fernsehen

Der Kabelsender kann nicht genug dem Schauspieler bekommen, der schon in «The Last Cowboy» zu sehen war.

Der US-amerikanische Fernsehsender Paramount Network hat ein Drehbuch zur kommenden Drama-Seriebei Taylor Sheridan bestellt. Der Schauspieler, Autor und Produzent Sheridan ist unter anderem auch Co-Schöpfer des Paramount-Network-Hits «Yellowstone». Zusätzlich hat der Fernsehsender die Serie «The Last Cowboy» für eine zweite Staffel verlängert.Das neue Projekt «Mayor of Kingstown» spielt in einer kleinen Stadt in Michigan, in der es als Arbeitsgeber nur noch die Bundes-, Staats- und Privatgefängnisse gibt. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Familie McClusky, die zwischen Polizisten und Kriminellen vermittelt. Neben Sheridan sind auch Hugh Dillon und David Glasser an der Produktion beteiligt.Für Paramount Network lohnt sich die Arbeit mit Sheridan. Seine Serie «Yellowstone» erreichte zuletzt bis zu fünf Millionen Zuschauer und war somit der größte Erfolg des Senders. Mit solchen Zuschauerzahlen liegt die Serie auch in den wöchentlichen Kabelsender-Charts weit vorne.