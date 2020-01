Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas in neuer Amazon-Serie

US-Fernsehen

Die beiden Schauspieler wurden als Hauptdarsteller in der neuen Russo-Brüder-Serie für Amazon gecastet.

Am Dienstag verriet Amazon auf der Winter-Pressetournee der Critics Association, dass die Schauspieler Priyanka Chopra Jonas und Richard Madden die Hauptrollen in der Serie «Citadel» spielen sollen. Wie für Amazon üblich, werden Details zur Handlung unter Verschluss behalten. Allerdings kündigten die Verantwortlichen an, dass auch Versionen in Italien und Indien produziert werden.Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner und Scott Rosenberg werden die Produzenten und Autoren der Serie. Zu den ausführenden Produzenten gehören Patrick Moran, Mike Larocca und Joe und Anthony Russo. US-Schauspieler Madden wurde für die BBC-Serie «Bodyguard» mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Er war auch in «Game of Thrones» und «1917» zu sehen. Priyanka Chopra Jonas stand unter anderem für die ABC-Serie «Quantico» vor der Kamera.Die italienische Version der Serie wird in Zusammenarbeit mit den Amazon Studios und Cattleya, ein Teil der ITV Studios, produziert. Der indische Part kommt von Raj Nidimoru und Krishna D.K., die zusammen mit den Amazon Studios das Projekt entwickeln. Die US-Version kommt von den Amazon Studios.