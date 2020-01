«You»: Netflix erzählt Hit-Serie weiter

US-Fernsehen

Eine dritte Staffel wurde diese Woche offiziell bestellt.

Der US-Streamingdienst hat einen Serienhitverlängert. Die in Staffel eins eigentlich vom Kabelsender Lifetime beauftragte Produktion wurde zunächst bei Netflix nur zweitverwertet. Weil die Geschichte beim Streamingdienst gut ankam, folgte im Dezember 2019 eine zweite Staffel, dann als richtiges Netflix-Original. Gemäß Zahlen der Marktforscher von Goldmedia war die Produktion zuletzt in Deutschland unglaublich erfolgreich. Am Dienstagmorgen amerikanischer Zeit erfolgte nun die Botschaft, dass der Dienst die Geschichte in eine dritte Staffel führen wird. Das Ende der zweiten Season deutete genau dies schon an.Als Starttermin wurde bis dato 2021 genannt, die neue Staffel soll aus zehn neuen Folgen bestehen. Produziert werden die Folgen erneut von Berlanti Productions und Alloy Entertainment in Zusammenarbeit mit Warner Horizon Scripted Television. In der zweiten Staffel sahen die Fans Joe Goldberg, der in eine andere Stadt umsiedelt, um seiner (dunklen) Vergangenheit zu entkommen.