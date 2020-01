Kabel Eins nennt Termin für «Blood & Treasure - Kleopatras Fluch»

TV-News

Das Format mit Matt Barr und Sofia Pernas in den Hauptrollen wird Mitte Februar durchstarten.

Schon Mitte Dezember 2019 machte Kabel Eins öffentlich, im Frühjahr 2020 die neue Abenteuerserieins Programm hieven zu wollen. Nun reicht der Privatsender konkrete Zahlen nach: Das Format über eine gewiefte Kunstdiebin und einen Ex-FBI-Agenten, der mit ihr ein ungleiches Duo bildet und sich auf die Jagd nach der Wiege der Zivilisation macht, wird ab Mitte Februar seine deutsche Free-TV-Premiere erleben. Ab Freitag, den 14. Februar, gibt es wöchentlich um 20.15 Uhr 13 Folgen aus der ersten Staffel zu sehen. In den USA ist das Format übrigens bei CBS beheimatet und schon für eine zweite Staffel bestätigt.Die Handlung beginnt, in Referenz auf «Indiana Jones», im Jahr 1981: Bei Ausgrabungen in Ägypten unter Leitung der Expertin Dr. Ana Castillo (Alicia Coppola) wird das seit langem gesuchte Grab von Kleopatra und Antonius in den Pyramiden von Gizeh aufspürt. Doch nicht nur, dass skrupellose Terroristen die Kunstschätze rauben und Dr. Castillo entführen, sie sprengen auch gleich noch die Pyramide ...Das ruft den idealistischen Ex-FBI-Agenten Danny McNamara (Matt Barr) auf den Plan, der Dr. Castillo im Auftrag des schwerreichen Kunstmäzens Jay Reece (John Larroquette) befreien soll. Doch dazu braucht Danny die Hilfe seiner ausgebufften Ex Lexi (Sofia Pernas). Die zynische Profi-Diebin mit einem Hang zu archäologischen Unikaten kennt zwar jeden illegalen Trick, um an die notwendigen Informationen zu kommen. Allerdings ist das auch der Grund dafür, dass sie und Danny sich auf der abenteuerlichen Suche rund um den Globus ständig zoffen ...