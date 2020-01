Weltweites Rebranding bei Shopping-Kanal QVC

Vermischtes

Der Einkaufssender QVC hat ein weltweites Rebranding vorgenommen. Es soll die führende Position des Senders als digitale Shopping-Destination verdeutlichen. Das neue Logo kombiniert drei Elemente: ein Quadrat, einen Kreis und eine Linie. Das Quadrat steht für die vielen Screens, über die Kunden in die Welt von QVC eintauchen. Der Kreis symbolisiert die kontinuierliche Kommunikation, die das Unternehmen mit und unter seinen Kunden unterhält. Die Linie wiederum steht für eine offene Tür zu einer lebendigen Community sowie den Griff einer Lupe, die zum Entdecken einlädt. Das Ergebnis ist ein neugestaltetes „Q“ im mobile-freundlichen Format und Farbschema, das die Digitalstrategie von QVC unterstützt.„Unsere neue Markenidentität ist eine visuelle Manifestation der Weiterentwicklung unseres Geschäfts und unserer Kunden“, erklärt Susan Ripke, Vice President Brand Strategy von QVC weltweit. „Wir schaffen eine digitale Umgebung, die dazu einlädt, sich intensiver mit uns zu beschäftigen – insbesondere diejenigen, die uns neu kennenlernen.“E-Commerce wird für QVC wichtiger und wichtiger: Eigenen Angaben zufolge belief sich der Umsatz in diesem Bereich in den USA im vierten Quartal 2018, also über ein Jahr zurück, auf mehr als 60 Prozent. Zahlen von 2019 gibt es noch nicht. 2018 seien zudem rund 80 Prozent der Neukunden auf digitalem Wege zur Firma QVC gekommen.