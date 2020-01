«Joker», «1917» und mehr: Das sind die Nominierungen für die 92. Academy Awards

Oscar-News

Die Anwärter auf die Oscars 2020 stehen fest: Unter anderem haben «Once Upon a Time in Hollywood» und «The Irishman» beste Aussichten auf die begehrteste Trophäe Hollywoods.

Cynthia Erivo, «Harriet»Scarlett Johansson, «Marriage Story»Saoirse Ronan, «Little Women»Charlize Theron, «Bombshell»Renée Zellweger, «Judy»Antonio Banderas, «Leid und Herrlichkeit»Leonardo DiCaprio, «Once Upon a Time in Hollywood»Adam Driver, «Marriage Story»Jonathan Pryce, «Die zwei Päpste»Joaquin Phoenix, «Joker» Tom Hanks, «A Beautiful Day in the Neighborhood»Anthony Hopkins, «Die zwei Päpste»Al Pacino, «The Irishman» Joe Pesci, «The Irishman»Brad Pitt, «Once Upon a Time in Hollywood»Kathy Bates, «Richard Jewell»Laura Dern, «Marriage Story»Scarlett Johansson, «Jojo Rabbit»Florence Pugh, «Little Women»Margot Robbie, «Bombshell»«Le Mans 66»«Jojo Rabbit»«Parasite»«The Irishman»«Joker»«Der Leuchtturm»«Once Upon a Time in Hollywood»«Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt»«Ich habe meinen Körper verloren»«Klaus»«Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer»«A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando»«The Irishman»«Jojo Rabbit»«Joker»«Little Women»«Once Upon a Time in Hollywood»«1917»«The Irishman»«JoJo Rabbit»«Once Upon a Time in Hollywood»«Parasite»«Ad Astra»«Joker»«1917»«Le Mans 66»«Once Upon a Time in Hollywood»«1917»«Joker»«Le Mans 66»«Once Upon a Time in Hollywood»«Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers»«1917»«Marriage Story»«Joker»«Little Women»«Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers»«Bombshell»«Joker»«Judy»«Maleficent: Mächte der Finsternis»«1917»«1917»«Avengers || Endgame»«The Irishman»«Der König der Löwen»«Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers»«Dcera (Daughter)»«Hair Love»«Kitbull»«Memorable»«Sister»«Brotherhood»«Nefta Football Club»«Saria»«A Sister»«The Neighbors’ Window»