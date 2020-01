Als The Rock noch ein Steinchen war: Dwayne Johnson produziert Comedyserie über seinen Karrierebeginn

US-Fernsehen

Die Serie entsteht für NBC und hört auf den Titel «Young Rock». Sie soll wahrscheinlich in der Fernsehsaison 2020/2021 starten.

Für Hollywood-Star Dwayne Johnson scheint "eine Auszeit nehmen" ein vollkommen fremdes Konzept zu sein: Der 47-Jährige, der dieses Jahr die Kino-Produktion «Jungle Cruise» sowie den Netflix-Film «Red Notice» herausbringen wird und der bereits an einer Wrestling-Sitcom, einer Disney-Dokuserie und einem Quibi-Format arbeitet, kündigt eine neue Serie an. Unter dem Titelentsteht eine Single-Camera-Comedyserie, die auf seinen frühen Jahren im Wrestling-Geschäft und in Hollywood basiert.Dwayne Johnson wird das Format produzieren, sich aber aus naheliegenden Gründen nicht selber spielen. «Young Rock» wird bei NBC beheimatet sein, wo Dwayne Johnson bereits durch die «Ninja Warrior»-eske Action-Spielshow «The Titan Games» führt. Den Showrunner-Posten übernimmt Nahnatchka Khan, die früher die kreativen Strippen von «Fresh Off the Boat» gezogen hat, und zwar gemeinsam mit ihrem Schreibpartner Jeff Chiang.NBC hofft, «Young Rock» für die Fernsehsaison 2020/2021 fertig zu stellen. Universal Television produziert gemeinsam mit Dwayne Johnsons Label Seven Buck Productions. Johnson ist aktuell in «Jumanji: The Next Level» zu sehen, im Sommer spielt er im Disney-Abenteuerfilm «Jungle Cruise» einen abenteuerlustigen Skipper namens Frank.