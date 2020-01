Mörderpuppe Chucky bekommt eine Serie

US-Fernsehen

Der Kabelsender Syfy gräbt die Mörderpuppe aus, die bereits 1988 in einem Spielfilm Berühmtheit erlangte.

Vor knapp einem Jahr sicherte sich der Kabelsender Syfy die Fernsehrechte an dem «Child’s Play»-Filmfranchise, nun kündigten die Verantwortlichen bei der Winter-Pressetour der Television Critics Association an, dass die Mörderpuppe Chucky eine eigene Serie bekommen soll. Don Mancini, der das Filmfranchise verfasste, wird auch die Serie schreiben. Zudem wird er als Showrunner und ausführender Produzent fungieren.„Die von Don und David geschaffene Figur hat das Publikum seit über 30 Jahren in Angst und Schrecken versetzt, sagt Chris McCumber, Präsident von Entertainment Networks USA & Syfy bei NBCUniversal. „Die Langlebigkeit und das Vermächtnis von Chucky spricht für die kreative Erzählweise und die treuen Fans, die die Filmreihe über die Jahre gesammelt hat. Wir freuen uns, bei dieser neuen Syfy-Serie wieder mit Nick und UCP zusammenzuarbeiten und sich unglaublich stolz darauf, Chucky zum ersten Mal mit den ursprünglichen Machern ins Fernsehen zu bringen.“In der Serie «Chucky» taucht die Chucky-Puppe in einer idyllischen amerikanischen Stadt auf. Mit den Morden der Puppe werden auch zahlreiche Geheimnisse der Stadt gelüftet. Chucky debütierte bereits 1988 in dem Film «Child’s Play» («Chucky – Die Mörderpuppe), im vergangenen Jahr wurde ein Remake veröffentlicht.