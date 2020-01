«Night School»: NBC bestellt Pilot

US-Fernsehen

Das Network NBC orderte eine Serienadaption von «Night School». Der Spielfilm feierte vor zwei Jahren Premiere.

Die Kritiken waren nicht überzeugend, «Night School» ► von und mit Kevin Hart spielte weltweit auch nur 103 Millionen US-Dollar ein. Obwohl das Projekt ein Flop war, kündigte der Sender NBC eine Serienadaption an und bestellte nun einen offiziellen Piloten. Kevin Hart, der die Hauptrolle spielte, den Film mitgeschrieben und produziert hat, wird den Pilotfilm zusammen mit Will Packer und Malcolm D. Lee umsetzen.Chris Moynihan wird den Pilotfilm schreiben. Wie schon der Film wird auch die Serie von Universal produziert. Die Multi-Camera-Sitcom dreht sich um eine Gruppe Erwachsener, die in einer Vorbereitungsklasse an einer Abendschule trifft. Sie schließen Zweckfreundschaften und versuchen sich gegenseitig zu helfen.Zu den weiteren Produzenten der neuen Serien gehören Will Packer, Malcolm D. Lee, Bryan Smiley, Tiffany Brown und Sheila Ducksworth. Ob die Serie bereits im Herbst auf Sendung geht, wird sich im Mai bei der Programmpräsentation entscheiden.