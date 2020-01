Wenig zu holen für Spielfilme am Abend

Quotennews

Gegen Dschungelcamp, «Schlagerchampions» und Co hatten Blockbuster am Abend schwer zu kämpfen. Wirklich gut lief es nur kurzzeitig bei RTLZWEI beim Gesamtpublikum.

Das beste Zielgruppen-Bild der Spielfilme gab nochab. Teil eins des großen Finales der Jugendreihe sicherte sich gegen die große Konkurrenz immerhin solide 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum waren mit 1,13 Millionen Zuschauern, wovon 0,63 Millionen aus dem jungen Publikum stammten, nur maue 3,9 Prozent Sehbeteiligung drin. Damit erzielte der siebte Teil der «Harry Potter»-Reihe im neuen Durchlauf bei Sat.1 das bisher schlechteste Ergebnis. Mit dem «Feuerkelch» war Ende Oktober schon 12,5 Prozent Zielgruppen-Marktanteil drin. Zudem holten die meisten Teile zweistellige Marktanteile. Aber auch ein «Harry Potter» muss sich starker Konkurrenz, wie dem Dschungelcamp, Anfang Januar beugen.Neben Sat.1 war auch VOX mit Spielfilmen zunächst durchschnittlich unterwegs. So kam «Money Monster» ► auf solide 6,8 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum. Etwas mehr als eine halbe Million klassisch Umworbene schalteten ein. Insgesamt begeisterten sich nur 1,12 Millionen Zuschauer für den Thriller. Nach überschaubaren 3,7 Prozent stieg die Gesamtsehbeteiligung auf 4,1 Prozent an.generierte ab 22.05 Uhr mit 0,41 Millionen jungen Zusehern nur 5,4 Prozent in der Zielgruppe.RTLZWEI hatte mitimmerhin beim Gesamtpublikum ordentlich Erfolg. Der Thriller lockte immerhin 1,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, die für sehr gute 3,7 Prozent Marktanteil sorgten. Bei den klassisch Umworbenen war der Film dafür nicht ganz so gefragt und nur für 4,2 Prozent gut.schlug sich im Anschluss mit 4,0 Prozent bei den Jungen ähnlich bescheiden und war beim Gesamtpublikum mit 2,6 Prozent kein Erfolg mehr.