«Outback Inferno»: DMAX porträtiert die Helden der australischen Feuerwehr

TV-News

Anlässlich der Buschbrände in Australien wiederholt DMAX spontan die erste Staffel der Dokuserie «Outback Inferno».

Regelmäßig müssen die Feuerwehrleute Australiens ihren Mut und ihr Können unter Beweis stellen, denn die Waldbrandsaison ist enorm kräftezehrend. Die Buschbrandsaison 2019/20 in Australien übertrifft alle bisher dagewesene Brände auf dem Kontinenten: 24 bestätigte menschliche Todesfälle, schätzungsweise 1,25 Milliarden Säugetiere, Vögel und Reptilien, die in den Flammen starben, sowie gut 1.000 abgebrannte Wohnhäuser – so weit die bisherige Statistik. 30 Prozent aller im Bundesstaat New South Wales lebenden Koalas kamen bei den Bränden bereits ums Leben und auch eine Ausrottung bedrohter Arten durch das Massensterben ist nicht mehr auszuschließen.Angesichts dessen zeigt DMAX ab dem 14. Januar 2020 immer dienstags um 23.15 Uhr erneut die erste Staffel der DokuserieDas Format liefert wertvolles Hintergrundwissen und ungeschönte Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr Australiens. Im Fokus der 2018 entstandenen Dokuserie steht der Bundesstaat Western Australia. Die erneute Ausstrahlung des Formats wird von DMAX außerdem genutzt, um mittels Einblendungen das Publikum dazu aufzurufen, selbst in Form von Geldspenden aktiv zu werden.