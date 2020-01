Nach über 300 Folgen wechselt MDR «Kripo live» den Moderator

TV-News

Für Axel Bulthaupt ist nach 300 Ausgaben bei «Kripo live» Schluss. Der neue Moderator ist ein altbekanntes Gesicht beim MDR.

Nach der nächsten Ausgabe ist Moderator Axel Bulthaupt nicht mehr beiim MDR zu sehen. Er wird sich 2020 verstärkt Unterhaltungs-Formaten widmen, wie der MDR am Donnerstag mitteilte. Gerald Meyer ist sein Nachfolger.Der 55-Jährige ist im MDR bereits als Reporter im Ombudsformat «Voss & Team» im Einsatz und war auch schon Ende der Neunziger Moderator der «Telethek». In der Zwischenzeit war er hauptsächlich für den RBB tätig.Die Sendung ist seit der Gründung des MDR im Januar 1992 im Programm. Damit ist sie das älteste Fahndungsformat in der ARD. Die erste Ausgabe wurde bereits am 19. Mai 1990 im Deutschen Fernsehfunk (DFF) ausgestrahlt. «Kripo live» wird sonntags, um 19.50 Uhr, ausgestrahlt – am 12. Januar ein letztes Mal mit Bulthaupt, ab 19. Januar dann mit Meyer.