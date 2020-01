Deutliche Verluste: «Rosins Fettkampf» verliert Zuschauer und gegen RTLZWEI und VOX

Quotennews

Nur eine Episode aus der Abnehm-Reihe lief im deutschen Fernsehen überhaupt schwächer. Für eine Überraschung am Donnerstagabend sorgte derweil der Spielfilm «Escape Plan».

Es hätte und müsste deutlich besser laufen für die zweite Staffel von. Obwohl die Quoten in Staffel eins teils schon nur auf Senderschnitt lagen, verlängerte Kabel Eins das neue Format mit TV-Koch Frank Rosin für eine zweite Runde. Diese lief in der vorigen Woche nun vor fünf Prozent der Umworbenen an – ein solides Ergebnis. In dieser Woche nun sanken die Quoten im Sendezeitraum zwischen 20.15 und 22.30 Uhr auf magere 3,7 Prozent. Das war somit staffelübergreifend der zweitschwächste Wert. Insgesamt kam «Rosins Fettkampf» noch auf 700.000 Zuschauer, rund 200.000 weniger als sieben Tage zuvor. Kabel Eins musste sich zur Primetime sowohl von RTLZWEI als auch von VOX überholen lassen.VOX sendete den Spielfilmund landete damit einen echten Überraschungserfolg. Auf dem ohnehin erfolgreichen Blockbuster-Sendeplatz kam der Streifen auf 10,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Insgesamt schauten 2,04 Millionen Menschen ab drei Jahren zu.hielt diese Zahlen am späteren Abend fast: Ab 22.30 Uhr holte VOX mit diesem Film noch 9,4 Prozent bei den klassisch Umworbenen, 1,04 Millionen Zuschauer wurden gemessen.Zufriedene Gesichter dürften derweil auch bei RTLZWEI vorzufinden sein. Zwei Episoden vonpunkteten am Donnerstagabend ab 20.15 und 21.15 Uhr mit beeindruckenden 7,1 sowie 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamtreichweite belief sich auf 950.000 und 940.000 Zusehende. Nach 22.15 Uhr rockteordentlich; 7,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren die Folge.