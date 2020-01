Keine Eile: «Atlanta» kehrt erst 2021 zurück

US-Fernsehen

Die Comedy-Serie von FX war zuletzt erst im Jahr 2018 on Air.

Fans der Serie «Atlanta» müssen sich weiter gedulden, denn die Serie wird erst im Jahr 2021 zurück auf die amerikanischen Fernsehschirme kommen. Auf der derzeitigen Fernsehkritiker-Presse-Tour erzählte FX-Networks-Chef John Landgraf, dass die nächsten beiden Staffeln der Emmy-Gewinner-Serie erst im kommenden Jahr fertig werden.Landgraf bezeichnete die Staffeln drei und vier als eine Art neues Kapitel und sagte, dass die ersten zehn Episoden im Januar 2021 auf Sendung gehen. Bereits im Herbst 2021 soll die vierte Staffel, die auf acht Episoden besteht, ausgestrahlt werden. Die 18 Episoden werden in einem Block gedreht, die meisten Aufnahmen entstehen in Atlanta, allerdings werden viele Szene auch außerhalb der USA aufgenommen. Genaue Details nannte Landgraf allerdings nicht.Die zweite «Atlanta»-Staffel konnten die Zuschauer zwischen März und Mai 2018 bei FX sehen. Die lange Wartezeit zwischen den Staffeln liegt auch Donald Glovers Terminkalender, der inzwischen ausgebucht ist. So wirkte er bei «König der Löwen» mit und drehte ein Special namens «Guava Island» für Amazon. Des Weiteren verfolgt er auch seine Musikkarriere.Bei FX ist man offen für eine fünfte Staffel. „Solange Donald mehr «Atlanta» machen will, bin ich dabei. Aber es ist seine Entscheidung“, bekräftigte Landgraf. Glover schuf die Serie und spielt die Hauptrolle neben Brian Tyree Henry, Zazie Beetz und Lakeith Stanfield. Die Serie wird von Glover und seinem Bruder, Stephen Glover, zusammen mit Paul Simms, Dianne McGunigle und Hiro Murai produziert. In Deutschland ist «Atlanta» beim FOX Channel zu sehen.