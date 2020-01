«Parasite»-Serie bei HBO in Arbeit

US-Fernsehen

Der Spielfilm aus dem Jahr 2019 soll bei HBO als Remake fortgeführt werden.

Mit dem Spielfilm «Parasite» ► schuf Regisseur Bong Joon Ho einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 2019. Der Streifen erhielt ein Metascore von 95 von 100 Prozent und sicherte sich erst am Sonntag einen Golden Globe als bester fremdsprachiger Spielfilm. Auch für die Oscar-Verleihung wird das südkoreanische Werk als Favorit gehalten. Der Stoff ist gut, das finden auch die Verantwortlichen bei HBO, die eine Miniserie dazu entwickeln lassen.Der Regisseur des Originalfilms, Bong Joon Ho, sowie «Vice»-Produzent Adam McKay sollen die neue Serie entwickeln. Allerdings ist es noch nicht klar, ob es ein englischsprachiges Remake des Spielfilmes oder eine Art Spin-Off werden soll. Die geplante Serie wird von Kate Street Picture Company, CJ Entertainment und Hyperobjects Industries hergestellt. Zu den Produzenten gehören Dooho Choi, Milky Lee, Cho Young Ki, Fancis Chung und Kevin Messick. Jerry Jo und Fred Lee sind als Co-Executive Producer an Bord. ► handelt von der armen Familie Kim, die nach und nach das häusliche Leben der Familie Park infiltriert. Im Vordergrund des Streifens stehen Gier und Klassendiskriminierung. Der Film ist mit Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun und Chang Hyae Jin besetzt. Jan Jin Won schrieb das Drehbuch.