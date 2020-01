Hui: Noch ein TV-Comeback für Fritz von Thurn und Taxis

TV-News

Die Kommentatoren-Legende ist nochmal im Einsatz, am Wochenende, wenn die Telekom ein Freundschaftsspiel des FC Bayern München überträgt.

Eigentlich hatte er das Mikrofon im Sommer 2017 zur Seite gelegt – Fritz von Thurn und Taxis aber kann es nicht ganz lassen. Der langjährige Sky-Kommentator, der für den Bezahlsender von unzähligen Bundesligaspielen, vielen Champions-League-Partien und sogar einigen Weltmeisterschaften berichtete, trat schon zu Beginn dieser Bundesliga-Saison noch einmal in Erscheinung. Der Streamingdienst DAZN hatte ihn eingeladen, ein Spiel des FC Bayern München an der Seite von Uli Hebel zu begleiten – als Co-Kommentator/Experte.In die Expertenrolle wird Fritz von Thurn und Taxis nun noch ein weiteres Mal schlüpfen. Am kommenden Samstag, 11. Januar, ist der beim Freundschaftsspiel zwischen dem FC Bayern München und dem „Club" aus Nürnberg zu hören. Die TV-Rechte an dem Spiel hat sich FCB-Sponsor Deutsche Telekom für sein Angebot MagentaSport gesichert. Die Telekom überträgt das Freundschaftsspiel kostenlos für alle, die wenigstens eine MagentaSport-App auf ihrem Smart-TV oder ihrem Smartphone haben. MagentaSport ist bereits die Heimat diverser Sportligen, im Fußball etwa von der 3. Liga, die unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) spielt. Zudem sicherte sich der Dienst vor einigen Monaten die exklusiven Ausstrahlungsrechte der EM 2024.Die Bundesliga zeigt Magenta zur Zeit über eine Kooperation mit Sky Sport. Neben Fritz von Thurn und Taxis wird unter anderem Moderator Alexander Klich vom bayerischen Derby zwischen München und Nürnberg aus dem Max-Morlock-Stadion berichten. Die Übertragung startet am Samstag um 15 Uhr, das Spiel beginnt um 15.30 Uhr.