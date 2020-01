«Shapira Shapira» nach zwei Staffeln auf ZDFneo beendet

TV-News

ZDFneo zieht bei der Comedy- und Stand-Up-Show «Shapira Shapira» den Stecker, da die Quoten sich nicht wie erhofft entwickelt haben.

ZDFneo bestätigt: Es wird keine dritte Staffel der von Shahak Shapira präsentierten Satire-Sendunggeben. Dies geht aus einem DWDL-Bericht hervor.Mitte Dezember ging die zweite Staffel zu Ende, das Aus war nun schnell beschlossene Sache. „Die abschließende Bilanz des Formats zeigt, dass die Sendung die in sie gesetzten Erwartungen leider nicht erfüllen konnte“, heißt es vom Sender. „Die Akzeptanz der Zielgruppe hat sich in der zweiten Staffel sowohl im linearen Fernsehen als auch online nicht wie erhofft entwickelt, so dass ZDFneo sich dazu entschieden hat, keine weitere Staffel in Auftrag zu geben.“Das große Problem der neuen Folgen war, dass nie mehr als 290.000 Zuschauer im Schnitt zusahen. Schon die Quoten von Staffel eins waren überwiegend enttäuschend. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren, an die sich die Show überwiegend richtete, sah es mit oft weniger als 1,0 Prozent Marktanteil schlecht aus. Der Marktanteil schwankte. Nun ist endgültig Schluss.Auf ZDFneo wird es 2020 viele neue Sendungen geben. Im Frühjahr kehrt Laura Karasek mit ihrer Sendung «Zart am Limit» zurück ins Programm, mit Jan Böhmermann sind Specials geplant. Natürlich ist das Show-Aus ein Rückschlag für Shahak Shapira. „Ach, wen jucken schon Quoten“, sagte der Satiriker im April 2019 im Vorfeld des Starts der ersten Staffel im Interview mit. Er halte recht wenig davon, sich vom Publikum kontrollieren zu lassen. „Bei unseren Test-Screenings kamen unsere Sachen jedenfalls sehr gut an. Die Stand-Up-Nummern, die ich für die Show fast täglich auf offenen Bühnen teste, kommen auch super an. Also lebe ich entweder in meinem eigenen kleinen Kosmos und der Rest Deutschlands findet es nicht gut, oder es geht positiv aus“, äußerte sich Shapira.