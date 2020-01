Sat.1: Neue «Hawaii Five-0»-Staffel startet schon im Januar

TV-News

In der neuen Staffel kommt es zu personellen Veränderungen innerhalb der im Original bei CBS laufenden Serie.

Lange haben die deutschen Fans auf die Fortsetzung, der zehnten Staffel, der Seriegewartet. Doch in Sat. 1 hat das Warten ein Ende. Ende November wurde die neunte Staffel gezeigt, und ab dem 28. Januar geht es mit den neuen Folgen der zehnten Staffel weiter. Wie gewohnt bleibt die Serie am Dienstag um 22.15 Uhr auf ihrem Sendeplatz hinter «Navy CIS» und «Navy CIS: L.A.».Achtung Spoiler: Quinn Liu (Katarina Law) ist in der zehnten Staffel die Hauptdarstellerin, dadurch musste man sich von einigen Charakteren trennen: Die Schauspieler Shawn Thomsen, Zach Sulzback, Rochelle Aytes sind ausgestiegen. Zudem verlässt Jerry Ortega alias Jorge Garcia die Serie im Verlauf der zehnten Staffel.Die Geschichte der neuen Season beginnt mit der Degradierung von Quinn Liu. Sie ist eigentlich Mitglied des United States Army Criminal Investigation Command. Die Sonderpolizei für die Mitglieder der US Army. Die CID ist dafür verantwortlich für das Einhalten der Regeln und Verstöße werden von der CID geahndet.Nach dem Treffen mit Five-0, einem ehemaligen Army-Soldaten, schließt sie sich ihm an. In dieser Zeit bekommt sie ein tiefes Verständnis für das Soldatenleben und die Subkultur der Army. Die Protagonistin verfügt über eine scharfe Zunge, umfangreiche Fremdsprachenkenntnisse und einen klaren Verstand. Durch ihr feuriges Temperament stoßen sie und ihr neuer Boss an neue Grenzen. In Deutschland trägt der Staffelauftakt von «Hawaii Five-0» den Titel "Quinn Liu".