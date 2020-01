Mediengruppe RTL Deutschland verlängert mit Astra

Vermischtes

Umfassend im neuen Distributionsvertrag sichert die Ausstrahlung der Privatsender der Gruppe via Satellit.

Die Partnerschaft der Mediengruppe RTL Deutschland und der Satellitenbetreiber SES wird verlängert. Frei zu empfangen sind künftig auch die Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL über die Astra Orbitalposition 19,2° Ost. RTL, VOX , ntv, Nitro, RTLplus Super RTL , TOGGO plus und RTLZWEI umfasst die unverschlüsselte Verbreitung der Sender des neuen Distributionsvertrag. Sowie die Regionalfensterprogramme in SD-Qualität bis 2024. Auch der neue Sender VOXup, der am 1. Dezember 2019 in SD-Auflösung startete, ist Bestandteil der Vereinbarung. Übertragen werden alle SD-Programme werden im MPEG-2 Standard.„Dank der neuen Vereinbarung sichern wir uns die hohe Reichweite dieser Verbreitungsart und können unseren Zuschauern auch weiterhin das frei empfangbare Programmportfolio in SD-Qualität via Satellit anbieten“, äußerte sich Andre Prahl, Leiter Programmverbreitung bei der Mediengruppe RTL Deutschland.„Diese Vereinbarung unterstreicht erneut, dass SD auf absehbare Zeit ein wichtiger Verbreitungsstandard bleibt“, verkündete Christoph Mühleib, Geschäftsführer der ASTRA Deutschland GmbH.