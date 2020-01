Flop mit Ansage: ProSieben wird mit «The Passage»-Start nicht glücklich

Quotennews

Worum geht's? FBI-Agent Brad Wolgast erhält den Auftrag, das Waisenkind Amy in eine geheime Forschungseinrichtung der Regierung zu bringen. Schnell gewinnt der Ex-Elitesoldat das Vertrauen des verängstigten Mädchens. Zu seinem Entsetzen findet er heraus, dass die Forscher Amy auf der Suche nach dem dringend benötigten Grippe-Impfstoff mit einem gefährlichen Virus infizieren wollen. Dabei verwandeln sich die Testpersonen in blutsaugende Monster. Wolgast will Amy davor um jeden Preis beschützen.

In den Hauptrollen sind Mark-Paul Gosselaar, Saniyya Sidney und Jamie McShane zu sehen.

Wer hat's in den USA gesehen? 5,23 Millionen Amerikaner waren zum Auftakt von «The Passage» dabei, die FOX-Reichweiten sanken bis zur zehnten und letzten Folge aber auf 3,05 Millionen. Eine zweite Staffel wurde vom US-Sender daher nicht geordert.

Der Münchner Fernsehsender ProSieben war mutig: Er startete am Mittwochabend eine neue US-Serie mit Sci-Fi-Elementen – und das, obwohlschon in den USA bei FOX kein Erfolg war. Auch in Deutschland wird der Weg zum Hit wohl so lang, dass er in den zehn vorliegenden Episoden gar nicht gegangen werden kann. Die ersten drei Ausgaben erreichten jedenfalls nur Zielgruppen-Werte im deutlich roten Bereich.Gemessen wurden ab 20.15 Uhr schlechte 5,8 (für die Folgen eins und zwei) und 6,1 Prozent Marktanteil (für die dritte Folge). Insgesamt schauten 1,02 und 0,85 Millionen Menschen zu. Das hatte zur Folge, dass etwa das eigentlich kleinere RTLZWEI mitklar an ProSieben vorbeizog. Zwei Episoden der Doku-Reihe interessierten jeweils 1,11 Millionen Bundesbürger ab drei Jahren. Bei den klassisch Umworbenen kam RTLZWEI auf tolle 7,4 sowie 7,6 Prozent Marktanteil.Zurück aber zu ProSieben , wo ab kurz vor 23 Uhr dann «The Bye Bye Man» ► ausgestrahlt wurde. Mit 5,1 Prozent Marktanteil gingen die Quoten des Horrorfilms recht weit zurück. Nur noch 0,37 Millionen Menschen entschieden sich am späten Mittwochabend für ProSieben.