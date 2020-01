Zweiteiler: «Das Mädchen am Strand» hält hohe Werte und wird Tagessieger

Quotennews

Verluste gab es jedoch bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren.

Erneut ein Erfolg war der Zweiteiler(ZDF) rund um die Ermittler Simon Kessler und Hella Christensen, dargestellt von Heino Ferch und Barbara Auer. Nachdem der erste Teil am Montagabend auf 6,27 Millionen Zuschauer ab drei Jahren kam, verbuchte Teil zwei am Mittwoch nun 6,18 Millionen Fans. Die Quote stieg sogar ein: Mit 19,8 Prozent (+0,6 gegenüber dem Montag) gab es kein Vorbeikommen, der 90 Minuten lange Film wurde Tagessieger. Auch bei den Jungen lief es für die Produktion gar nicht schlecht; gemessen wurden 7,4 Prozent Marktanteil, was gegenüber dem Montagabend aber ein Nachlassen um 0,15 Millionen Fans bedeutete. 0,66 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren sahen noch zu.Nur noch mäßig lief es für den Mainzer Sender am späten Abend., ein «ZDFzoom»-Special, in der die Entwicklung von 2019 gezeigten Storys und Menschen noch einmal betrachtet wurde, kam ab 22.55 Uhr etwa nur auf genau zehn Prozent Marktanteil (1,65 Millionen). Zuvor lief eine neue Folge des, die sich besonders tief mit den Geschehnissen im Irak und Iran befasste. 10,6 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauern wurden gemessen, ab kurz vor halb elf Uhr abends schauten 2,21 Millionen Menschen zu.Deutlich ins Plus ging das ZDF dann erst ab kurz vor halb zwölf, als der Talkstartete. Die Plauderrunde erreichte gute 13,9 Prozent Marktanteil bei Allen, 1,49 Millionen Zuschauer wurden ermittelt.