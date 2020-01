Traumquoten am Dienstag: Hatte sie «Jeopardy!»?

US-Quoten

Nicht nur in Deutschland erfreuen sich Quiz-Shows großer Beliebtheit, sondern auch in den USA. Bestes Beispiel: «Jeopardy!» Der Klassiker holte den Abendsieg mit herausragenden Werten.

US-Quotenübersicht ABC: 6,87 Mio. (6%)

CBS: 8,92 Mio. (4%)

NBC: 3,90 Mio. (4%)

FOX: 3,13 Mio. (3%)

The CW: 0,51 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: ab 2 J. (18-49)

Ja! Und wie! Der Quiz-Show-Klassiker lief am Dienstag erstmals in der Primetime und suchte den Besten aller Zeiten.bescherte ABC sagenhafte Werte und verzeichnete eine Gesamtreichweite von 14,37 Millionen Rate-Füchse. In der Zielgruppe standen herausragende elf Prozent auf dem Papier. Doch das war für das Network nicht der einzige Grund zur Freude, dennkonnte den starken Vorlauf sehr gut nutzen und kam auf ein 4,78-millionenköpfiges Publikum. In der vergangenen Ausgabe Anfang Dezember waren es 2,96 Millionen. Auch in der Zielgruppe machte sich «Jeopardy!» noch bemerkbar, hier belief sich der Marktanteil auf fünf Prozentpunkte, was diese Ausgabe der Comedy-Serie zur bislang besten der Staffel machte. Ab 21:30 Uhr fielen die Ergebnisse allerdings wieder etwas „normaler“ aus,verbuchte einen Zulauf von 3,18 Millionen Fans und eine relative Sehbeteiligung von vier Prozentpunkten, was zwar immer noch über den üblichen Werten der Sendung anzusiedeln ist, aber nicht ganz so krass wie bei «Mixed-ish» zuvor. Zum Abschluss markierte2,27 Millionen Anhänger und durchschnittliche drei Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen.Ebenfalls oberhalb der Zehn-Millionen-Marke kambei CBS ins Ziel. Die Krimi-Serie markierte 10,28 Millionen US-Amerikaner und solide fünf Prozent in der werberelevanten Gruppe.schaffte im Anschluss das zweitbeste Ergebnis der laufenden Staffel. Die Reichweite lag bei 9,30 Millionen Zuschauern, die Einschaltquote bei durchschnittlichen vier Prozentpunkten. Die Premiere vonhielt diesen Wert aufrecht, die Zuschauerzahlen sanken ab 22 Uhr auf 7,19 Millionen Krimi-Fans, was einen ordentlichen Start bedeutet.NBC präsentierte seinen Zusehern die ersten beiden Ausgaben der dritten Staffel vonund muss weiter mit ansehen, wie die Sendung an Strahlkraft verliert. Nur 4,35 respektive 4,65 Millionen Ellen-Fans schalteten ein. Zum Vergleich: Im Januar des vergangenen Jahres ergatterte die Spiele-Show noch 6,53 Millionen Zuschauer. Bei den Klassisch-Umworbenen kam Ellen DeGeneres jeweils auf fünf Prozent. Um 22 Uhr stand dann noch die Premiere vonauf dem Programm. Die Comedy-Serie erzielte vier Prozent bei den Jungen. Insgesamt blieben nur noch 2,69 Millionen dran.Auch FOX bekam die starke Quiz-Konkurrenz zu spüren, dennregistrierte lediglich drei Prozent in der Zielgruppe. 3,72 Millionen verfolgten die erste Ausgabe im neuen Jahr. Auch bei FOX gab es dann noch eine Premiere: der Auftakt der dritten Staffellief ab 21 Uhr. Mit dabei waren 2,54 Millionen Kulinarik-Fans. In der Zielgruppe standen mäßige drei Prozent zu Buche. Der Auftakt der zweiten Staffel schaffte noch 4,12 Millionen und fünf Prozent bei den Jungen. The CW enthielt sich der Konkurrenz und strahlte alte Folgen vonundaus und markierte damit den obligatorischen einen Prozentpunkt bei den Umworbenen.