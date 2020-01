Neue Fälle, mehr Machtkämpfe und Katherine Heigl: Universal TV zeigt achte «Suits»-Runde

TV-News

Die achte Staffel von «Suits» findet den Weg ins lineare deutsche Fernsehen. Los geht es im März.

Na, das ging mal flott: Nur einen Tag, nachdem Universal TV mit der deutschen Fernsehpremiere der siebten-Staffel begonnen hat, macht der Bezahlsender bekannt, noch diesen Frühling auch die hiesige TV-Premiere der achten Staffel nachzureichen. Diese ist auch eine Season der Neuanfänge. Denn nach den großen Abschieden in der siebten Staffel werden die Karten in New Yorks schillernder Anwaltswelt neu gemischt: «Grey's Anatomy»-Veteranin Katherine Heigl stößt dann als skrupellose Anwältin Samantha Wheeler zum Cast hinzu.Universal TV zeigt die achte «Suits»-Runde ab dem 3. März 2020, und zwar immer dienstags ab 21 Uhr in Doppelfolgen. Zum Cast gehören unter anderem auch Gabriel Macht, Sarah Rafferty («Brothers & Sisters») sowie Rick Hoffmann.Und darum geht es in Staffel acht: Zu Beginn der achten Staffel streiten Harvey Specter (Gabriel Macht) und Robert Zane (Wendell Pierce) darüber, wer die Führung der Firma nach der Fusion übernehmen soll. Da einige ihrer Klienten im direkten Konflikt zueinanderstehen und keiner der beiden bereit ist, seine Kunden aufzugeben, muss ein interner Wettbewerb darüber entscheiden, von welchen Mandanten sich die Kanzlei zukünftig trennen wird. Außerdem bekommen Harvey und Donna Paulsen eine erste Kostprobe davon, wie die ehrgeizige Anwältin Samantha Wheeler arbeitet. Die verfolgt nämlich ein klares Ziel: Sie will bis Ende des Jahres Namenspartnerin werden - komme was wolle.