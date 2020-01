RTLZWEI setzt im neuen Jahr auf Factual-Event «Im Namen des Volkes»

TV-News

Die filmpool-Produktion ist eines der kommenden Projekte beim Privatsender.

Der Münchner TV-Sender RTLZWEI wird im neuen Jahr 2020 ein neues Factual-Event aus dem Hause filmpool in sein Programm aufnehmen.wird eine Crime-Doku sein. Bei filmpool zeichnet Christoph Richter für das Format verantwortlich. Er wechselte 2018 zur Firma, um die dortige Factual-Abteilung aufzubauen. Exaktere Inhalte zu «Im Namen des Volkes» will RTLZWEI in der nächsten Zeit bekannt geben.Neben der filmpool-Sendung verweist der Münchner Sender in einem Tweet noch auf weitere Jahres-Highlights, etwa auf eine neuartige Kuppelshow namens, die bisher unter dem Beinamen «Promis auf Datingkurs» bekannt gemacht wurde. Unter anderem Claudia Norberg, ab Freitag auch im RTL-Dschungelcamp zu sehen, mischt hier mit. In der Produktion von Tower Productions „suchen und finden wir die große Liebe für Deutschlands aufregendste Stars“, heißt es auf der Homepage des Privatsenders mit Sitz in Grünwald bei München.Daneben hatte der Sender für dieses Jahr auch eine Neuauflage der einstigen RTL-Kuppelshow «Adam sucht Eva» versprochen und plant ein neuartiges Musik-Event namens. Die talentierten, jungen Musiker werden sechs Wochen lang mit Kameras begleitet. „Bei diesem Event-Format ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn Freundschaft und Teamspirit die Teilnehmer zusammenschweißen, oder die Teams von Rivalitäten und Intrigen durchgeschüttelt und auseinandergerissen werden“, beschreibt RTLZWEI . Die Sängerinnen und Sänger wohnen in den sechs Wochen in einem Loft, wo sie zu einer Boy- und einer Girls-Band zusammenwachsen. Sendetermine für die RTLZWEI-Highlights gibt es aber noch nicht.