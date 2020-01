«Tagesschau» gewinnt und verliert zugleich, «RTLZWEI News» am Boden

Schwerpunkt

News-Check 2019: Die «Tagesschau» bleibt extrem gefragt und konnte 2019 Zuschauer zurückgewinnen. Über leichte Quotenzuwächse dürfen sich auch die Nachrichtensendungen von Kabel Eins und RTL freuen. Für die News bei RTLZWEI fällt das Fazit hingegen vernichtend aus.

Quotenverlauf: «Tagesschau» (20 Uhr, nur Das Erste) 2013: 4,83 Mio. / 17,4% (ab 3)

2014: 4,93 Mio. / 17,6% (ab 3)

2015: 4,97 Mio. / 17,8% (ab 3)

2016: 5,30 Mio. / 18,6% (ab 3)

2017: 5,22 Mio. / 18,5% (ab 3)

2018: 5,15 Mio. / 18,4% (ab 3)

2019: 5,00 Mio. / 18,2% (ab 3)

Quotenverlauf: «heute» (19 Uhr, nur ZDF) 2013: 3,45 Mio. / 15,5% (ab 3)

2014: 3,66 Mio. / 16,5% (ab 3)

2015: 3,62 Mio. / 16,3% (ab 3)

2016: 3,78 Mio. / 16,6% (ab 3)

2017: 3,72 Mio. / 16,4% (ab 3)

2018: 3,88 Mio. / 17,3% (ab 3)

2019: 3,57 Mio. / 16,1% (ab 3)

Quotenverlauf: «RTL aktuell» 2013: 3,46 Mio. / 17,1% (14-49)

2014: 3,25 Mio. / 15,6% (14-49)

2015: 3,15 Mio. / 16,1% (14-49)

2016: 3,07 Mio. / 15,3% (14-49)

2017: 3,06 Mio. / 15,6% (14-49)

2018: 3,00 Mio. / 15,6% (14-49)

2019: 2,85 Mio. / 15,9% (14-49)

Quotenverlauf: «Newstime» 2013: 0,80 Mio. / 11,5% (14-49)

2014: 0,80 Mio. / 11,4% (14-49)

2015: 0,80 Mio. / 11,7% (14-49)

2016: 0,80 Mio. / 11,6% (14-49)

2017: 0,68 Mio. / 9,8% (14-49)

2018: 0,61 Mio. / 9,3% (14-49)

2019: 0,63 Mio. / 10,5% (14-49)

Quotenverlauf: «Sat.1 Nachrichten» 2013: 1,65 Mio. / 7,4% (14-49)

2014: 1,47 Mio. / 6,9% (14-49)

2015: 1,36 Mio. / 6,8% (14-49)

2016: 1,32 Mio. / 6,5% (14-49)

2017: 1,42 Mio. / 6,6% (14-49)

2018: 1,29 Mio. / 6,3% (14-49)

2019: 1,20 Mio. / 6,4% (14-49)

Quotenverlauf «RTLZWEI News» 2013: 0,87 Mio. / 6,8% (14-49)

2014: 0,87 Mio. / 6,9% (14-49)

2015: 0,82 Mio. / 6,5% (14-49)

2016: 0,76 Mio. / 5,8% (14-49)

2017: 0,65 Mio. / 5,0% (14-49)

2018: 0,56 Mio. / 5,3% (14-49)*

2019: 0,20 Mio. / 3,9% (14-49) *im Laufe des Jahres Sendeplatzwechsel von 20 auf 17 Uhr

Quotenverlauf: «kabel eins News» 2013: 0,54 Mio. / 6,7% (14-49)

2014: 0,47 Mio. / 5,9% (14-49)

2015: 0,51 Mio. / 6,1% (14-49)

2016: 0,53 Mio. / 6,0% (14-49)

2017: 0,51 Mio. / 6,1% (14-49)

2018: 0,49 Mio. / 5,8% (14-49)

2019: 0,51 Mio. / 5,8% (14-49)

9,8 Millionen Zuschauer verfolgten im Jahr 2019 im Schnitt die 20-Uhr-Ausgabe derim Ersten und den Dritten Programmen. Damit ging es für Deutschlands beliebteste TV-Nachrichtensendung in den vergangenen zwölf Monaten wieder leicht bergauf, nachdem im Vorjahr rund 150.000 Menschen weniger ermittelt wurden. 35,5 Prozent betrug der Marktanteil im Schnitt beim Gesamtpublikum, auch das ist ein leichter Zuwachs zum Vorjahr. Beschränkt man sich hingegen allein auf die Quoten im Ersten, war die Tendenz im vergangenen Jahr leicht rückläufig. Mit exakt fünf Millionen Zuschauer fiel die 15-minütige Sendung hier auf den schwächsten Wert seit 2015, der Marktanteil verringerte sich um wenige Zehntel auf 18,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Nachrichtensendung allein im Ersten weit überdurchschnittliche 14,1 Prozent.Spürbare Verluste fährt die-Sendung um 19 Uhr im ZDF ein, die nach 3,88 Millionen Zuschauern im Jahr 2018 nun auf 3,57 Millionen Zuschauer abgeben musste. Damit fiel die Hauptnachrichtensendung der Mainzer auf die niedrigste Reichweite seit dem Jahr 2013. Der Marktanteil sank in der Folge um mehr als einen Prozentpunkt auf 16,1 Prozent, liegt damit aber weiterhin auf sehr gutem Niveau. Überschaubar ist das Interesse der Jüngeren an «heute», bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für die Nachrichtensendung im vergangenen Jahr zu gerade einmal 5,2 Prozent. Der ohnehin schwache Senderschnitt des ZDFs wurde damit noch leicht unterboten. Übrigens: Rechnet man die Zuschauer mit ein, die «heute» täglich parallel bei 3sat schauen, ergibt sich eine durchschnittliche Reichweite von 3,81 Millionen Zuschauern.Eine etwas widersprüchlich Entwicklung zeigt sich bei, das mit 2,85 Millionen Zuschauern die beliebteste Nachrichtensendung im Privatfernsehen bleibt. Allerdings fällt das 18.45-Uhr-Format somit auf den schwächsten Wert in unserem gesamten Betrachtungszeitraum seit 2013, vor zwölf Monaten verfolgten die RTL-Nachrichten Abend für Abend noch 150.000 Zuschauer mehr. Eine erfreuliche Entwicklung verzeichnet RTL aktuell dafür beim jungen Publikum, wo es mit 15,9 Prozent sogar für den besten Wert seit 2015 reicht. Beim Gesamtpublikum sind die 20-minütigen Nachrichten mit 13,6 Prozent ohnehin ein verlässlicher Quotenbringer für den Kölner Privatsender, auch wenn man inzwischen weit hinter dem wenige Minuten später beginnenden «heute» im ZDF liegt.Ausschließlich erfreuliche Nachrichten gibt es für diebei ProSieben , die ihre Zahlen 2019 deutlich ausbauen konnte. Während insgesamt ein leichtes Plus von 20.000 Zuschauern auf 0,63 Millionen Interessenten verzeichnet werden konnte, stieg die Quote beim jungen Publikum um mehr als einen Prozentpunkt. Statt 9,3 Prozent wie im Jahr 2018 reichte es so zuletzt zu guten 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Für ProSieben ist das immerhin der beste Wert seit 2016. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass «taff» im Vorprogramm zuletzt ziemlich stark unterwegs war. Ganz aus eigener Kraft wird die Newstime den Quotensprung folglich eher nicht geschafft haben.Wenig Bewegung zeigt sich unterdessen bei den, die weiterhin in direkter Konkurrenz zur Tagesschau antreten. 2019 erfreuten sich an der privaten Alternative zum Ersten im Schnitt 1,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und damit einige weniger als im Vorvorjahreszeitraum. Dafür bewegte sich die Quote in die entgegengesetzt Richtung und legte minimal auf 6,4 Prozent zu. Vom Sat.1-Senderschnitt ist man damit aber weiterhin ein gutes Stück entfernt. Übrigens: Am mit Abstand erfolgreichsten sind die «Sat.1 Nachrichten» stets am Sonntagabend, wenn sie im Anschluss an die beliebten Eigenproduktionen und Doku-Soaps von Sat.1 zu sehen sind.Größter Verlierer des News-Jahres ist RTLZWEI , das an seinen Nachrichten seit Ende 2018 massiv spart. Statt um 20 Uhr sind dieinzwischen bekanntlich um 17 Uhr zu sehen, auf Ausgaben am Wochenende verzichtet der Sender sogar komplett. Mit dieser Programmierung verpassten die Verantwortlichen ihrem News-Format den Todesstoß: So ging es von 0,56 Millionen Zuschauern im Jahr 2018 auf nur noch 0,20 Millionen Zuschauer im Jahr 2019 bergab. Auch der Marktanteil beim jungen Publikum fiel von respektablen 5,3 Prozent auf enttäuschende 3,9 Prozent. Beim Gesamtpublikum spielen die «RTLZWEI» News mit 1,7 Prozent Marktanteil gar keine Rolle mehr, einige Ausgaben fielen im vergangenen Jahr hier sogar unter die Marke von einem Prozent.Bleiben zum Schluss noch die, die werktags gegen 15.50 Uhr und am Wochenende zu leicht wechselnden Zeiten zu sehen sind. Sie erreichten 2019 0,51 Millionen Zuschauer und können damit im Vergleich zum Vorjahr leicht zulegen. Beim jungen Publikum zeigen sich keine Veränderungen, hier performt die Nachrichtensendung von Kabel Eins mit 5,8 Prozent auf Vorjahresniveau und komfortabel oberhalb des Senderschnitts. Auch beim Gesamtpublikum schneidet die Sendung mit 4,2 Prozent überdurchschnittlich gut ab.